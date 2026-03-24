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PerfectCare 6000 Series Strygejern med dampstation
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PSG6064/80
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Alle (3)
Hvordan afkalker jeg min Philips-dampgenerator?
Sådan rengøres strygesålen på Philips-dampstrygejernet
Hvordan renser jeg vandtanken på mit Philips-dampstrygejern?
PerfectCare 6000 SeriesCalc Clean-beholder til dit strygejern
PerfectCare 6000 SeriesAftagelig vandtank til dit strygejern
Mit Philips-dampstrygejern producerer ikke damp
Mit strygebræt er vådt, og der er vand på gulvet
Mit Philips dampstrygejern bliver ikke opvarmet
Dampskud på mit Philips-dampstrygejern virker ikke
Mit Philips-dampstrygejern glatter ikke ordentligt med lodret damp
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