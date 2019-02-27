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  • En meget tæt barbering
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  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
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  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering
  • En meget tæt barbering

Udgået

PowerTouchtør elektrisk shaver

PT725/16

4.1
| (1249) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
En meget tæt barbering
PowerTouch-systemet fra Philips giver en kraftfuld start på dagen. Nu med flere minutter, fuld vaskbarhed og dokumenterede Super Lift&Cut-barberingsresultater, der sikrer, at du altid kan klare din morgenrutine hurtigt.
Se alle fordele

En meget tæt barbering

  • Super Lift&Cut

  • Fleksible hoveder

45+ barberingsminutter, 8 timers opladning

45+ barberingsminutter, 8 timers opladning

Et effektivt, kraftfuldt litiumionbatteri giver dig flere barberinger pr. opladning. Du får 45+ minutters barbering – det er ca. 15 barberinger, efter 8 timers opladning. Slut den til i 3 minutter, og du har nok strøm til en barbering.

ComfortCut-skærene glider blidt for en tæt, glat barbering

ComfortCut-skærene glider blidt for en tæt, glat barbering

ComfortCut-skær har afrundede kanter, der glider blidt mod huden, så du altid får en tæt og samtidig behagelig barbering.

Dynamisk konturrespons tilpasser sig alle konturer i ansigtet og på halsen

Dynamisk konturrespons tilpasser sig alle konturer i ansigtet og på halsen

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen og giver en tættere barbering.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.1

ud af 5

1249

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

27/02/2019

Danmark

Danmark

God gennemprøvet klassisk Phillips shaver.

Maskinen barbere tæt, er en rigtig god maskine til prisen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 S3510/06 Barbermaskine til tørbarbering

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 S3510/06 Barbermaskine til tørbarbering

06/12/2016

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Shaveren der virker hver gang.

Al den tid jeg har benyttet barbermaskine, har jeg haft en Philips Shaver i hånden, og den har altid virket, men tiden har selvfølgelig at sine spor på maskinen, så nu er jeg på shaver nr. 6, og de er bare blevet bedre og bedre.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6996/80 Tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6996/80 Tør elektrisk shaver

10/05/2016

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt har rigtig gode funktioner

Barbermaskinen gør et rigtig godt stykke arbejde og kommer helt i dybden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 PT723/17 Tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 PT723/17 Tør elektrisk shaver

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.