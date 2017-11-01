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Udgået
DualPrecision fleksible hoveder
50 min. ledningsfri/1 t. opladning
Pop-up-trimmer
DualPrecision-skær barberer nemt både lange hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår. 2. Huller barberer stubbe.
Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen og giver en tættere barbering.
Det første skær løfter hvert hår, mens det andet skær nemt skærer det af under hudniveau, så resultatet bliver virkelig glat.
4.2
ud af 5
499
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
Rasbin
01/11/2017
Danmark
Meget tilfreds
Er meget tilfreds med denne barbermaskine. Ligger godt i hånden, er ikke for tungt og opfylder til fulde sit formå- - barbering!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Tør elektrisk shaver
BertOlof1962
24/08/2018
Sverige
Detta är den absolut bästa rakapparat som jag har ägt.
Orsaken är många till detta, dels så har jag använt andra rakapparater som också kommer från Philips men som har saknat samtliga funktioner som denna har, har både ägt och använt i en jämförbar rakapparat som jag hade för några år sedan, men som gick sönder av en enda orsak, det inbyggda batteriet slutade fungera och det är inget som jag kan byta ut. Så det var bara att kasta. När jag nu har denna betydligt bättre rakapparat i min ägo som också används så är det den som används när jag är skäggig i ansiktet. Dessutom är den mycket noggrann då den jobbar effektivt både när det gäller själva rakningen samt dess trimmsax.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning
Tuff
19/01/2018
Sverige
Fantastiskt med fullständigt tvättbara huvuden!!!
Rakapparat för torrakning, flexibla rakhuvuden, 50 minuters sladdlös användning efter 1 timmes laddning, uppfällbar trimsax och Pop-up-trimmer. Och dessutom fullständigt tvättbara huvuden!!! BÄTTRE KAN DET INTE BLI!!!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rakapparat för torrakning
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.