Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Shavere til ansigtet
Alle serier
Shaver series 5000 PowerTouch Tør elektrisk shaver
Udgået
Support
PT860/16
Gå til butik
Registrer dit produkt
Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).
Brugervejledning
Alle (3)
Kan jeg udskifte batteriet i min Philips-shaver?
Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?
Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-shaver?
Samleramme til skærhoveder
Stander
ShaversRensebørste
Min Philips Jet Clean rengør ikke min Philips-shaver
Kontrollér garantibetingelserne, og start udskiftning eller reparation af dit produkt
Garanti
Vores produktgarantipolitikker
Service og udskiftning
Få dit defekte produkt serviceret eller udskiftet
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig