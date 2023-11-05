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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Knive i rustfrit stål
11 længdeindstillinger
60 min. ledningsfri/8 t. opladning
Klip dit hår til præcis den længde, du ønsker. Du skal blot vælge en af de 11 længdeindstillinger mellem 3 mm og 21 mm i trin på 2 mm eller fjerne kammen for at få en tæt trimning på 0,5 mm.
Familievenlige Philips-hårklippere har høj ydeevne uden forstyrrelser. Dens motor er udviklet til at være kraftfuld med reducerede vibrationer – for at bevare roen under klipningen.
Skærerne og kammene på denne hårklipper har afrundede spidser, der sikrer en sikker og problemfri klipning.
Priser
4.2
ud af 5
703
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Bazxy
05/11/2023
United Kingdom
Brilliant a nd quite hair cutting
Bought this product as no brainer to replace my Philips battery hair clipper that had seen its better days bought a corded version this time as I don't have wait to charge the battery every month to cut my hair Lovely light cutter really well designed very quiet and so easy to use compared to my old battery powered great value for money and when registering the product l was instantly up graded to 36 month warranty for cutter Well happy with that folks
Fordele
Lifgt weigh good design and easy to nice long power cord cord
Ulemper
Wish bought one month's ago
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper
Munkeeman
22/03/2021
United Kingdom
Del af kampagnen
Best hair clippers I've used
These were superb I've used lots of hair clippers from many of the top names and these have given me the best cut and also been the easiest to blend in with. One slight problem is you can sometimes position your hand wrong and move the guard.
Fordele
Great cut, easy to blend different lengths
Ulemper
Guard can slip
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for QC5115/13 family hair clipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for QC5115/13 family hair clipper
HalforL
17/03/2021
United Kingdom
Del af kampagnen
Excellant lightweight hair clippers for family use
Easy to use no changing grades just slide the grade up or down, quiet and really smooth in process. Loved testing these hair clippers from Philips. Definately recommend these for family use - particularly boys.
Fordele
No need to change heads in between grades, simple to use
Ulemper
Lead length could be longer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for QC5115/13 family hair clipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for QC5115/13 family hair clipper
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