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Udgået
4-i-1 grooming kit
Dette professionelle Philips grooming-sæt med hoved-, skæg-, næsehårs- og ørehårstrimmer er det ultimative stylingværktøj for at skabe det rigtige look til enhver lejlighed.
4-i-1
Den konturfølgende kam tilpasser sig alle kurver og giver hurtige og behagelige resultater.
Revolutionerende bølgeformede, selvslibende knive, der fanger og klipper hårene og sikrer et præcist og ensartet resultat.
Vælg og lås din ønskede længde inden for et alsidigt udvalg af mulige længder.
4.9
ud af 5
7
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Pete75
01/02/2014
United Kingdom
Best beard trimmer ever
I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Kittkatt
09/10/2011
United Kingdom
Great Product
Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Jon66
09/10/2011
United Kingdom
Great Product
Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
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