ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Enkelt produktbillede
  • Foto af produktet forfra, ovenfra og fra venstre
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af produkt i brug
  • Enkelt produktbillede
  • Foto af produktet forfra, ovenfra og fra venstre
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af produkt i brug

Udgået

Multigroom series 3000Multitrimmer

QG3020/10

4.9

| (7) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

4-i-1 grooming kit

Dette professionelle Philips grooming-sæt med hoved-, skæg-, næsehårs- og ørehårstrimmer er det ultimative stylingværktøj for at skabe det rigtige look til enhver lejlighed.

Se alle fordele

The world's most preferred electric male grooming brand1

Skab dit eget look

4-i-1 grooming kit

  • 4-i-1

Konturfølgende kam - hurtig og komfortabel

Konturfølgende kam - hurtig og komfortabel

Den konturfølgende kam tilpasser sig alle kurver og giver hurtige og behagelige resultater.

SteelWave selvslibende knive giver præcise resultater

SteelWave selvslibende knive giver præcise resultater

Revolutionerende bølgeformede, selvslibende knive, der fanger og klipper hårene og sikrer et præcist og ensartet resultat.

9 integrerede længdeindstillinger fra 1-18 mm

Vælg og lås din ønskede længde inden for et alsidigt udvalg af mulige længder.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.9

ud af 5

7

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

01/02/2014

United Kingdom

United Kingdom

Best beard trimmer ever

I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 