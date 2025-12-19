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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Trim, style og barber
1 x 360-skær
Genanvendelig papirbaseret emballage**
Skæret holder i op til 4 måneder*
Philips OneBlade er en revolutionerende ny hybrid-styler, der kan trimme, barbere og skabe rene linjer og kanter i alle hårlængder. Det dobbelte beskyttelsessystem - glidebelægning kombineret med afrundede spidser - gør barberingen nem og komfortabel. Dens barberingsteknologi har et hurtigtkørende skær, som kan bruges i alle hårlængder.
Passer til alle OneBlade-produkter: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).
Holdbart skær i rustfrit stål, der holder til op til 4 måneders brug*, så du bevarer den friske fornemmelse. Når udskubningsikonet vises på skæret, er skærets ydeevne muligvis ikke længere optimal. Det er tid til at overveje at udskifte skæret for at få den bedste barberingsoplevelse.
4.3
ud af 5
4425
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Mikkels
19/12/2025
Danmark
Bekræftet køber
Den er OK
Den er OK men jeg vil en ny på et tidspunkt og ikke i dag
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2724/14 Ansigt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2724/14 Ansigt
Glimmerman
10/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Skærer skæg på bedste vis
Skærer skæg på bedste vis. Men jeg er usikker på, hvordan man ser, at det er tid til et nyt blad...
Fordele
Det virker godt
Ulemper
Svært at se, hvornår det er tid til at skifte.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP410/50 360-udskiftningsskær
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP410/50 360-udskiftningsskær
René C.
27/07/2025
Danmark
Bekræftet køber
Meget stor anvendelighed
Tilgodeser mit behov, hvorfor jeg har anskaffet en til, dvs. jeg har nu 2 stk.
Fordele
Alle som har skæg kan få glæde af den
Ulemper
intet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Renoveret Ansigt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Renoveret Ansigt
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.
undtagen QP15XX, QP6510, QP6520