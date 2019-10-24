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Udgået

SmartClickStylingtilbehør til skæg

RQ111/50

2.1

| (197) Anmeldelser

Vis din stil

Beard Styler til at klikke på supplerer din Philips SensoTouch eller Arcitec elektriske shaver, så du kan skabe lige den stil, du ønsker.

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Udvid dine muligheder

Vis din stil

  • SmartClick-tilbehør

  • 5 længdeindstillinger

Kam til skæg og overskæg med 5 længdeindstillinger

Kam til skæg og overskæg med 5 længdeindstillinger

Kammen til skæg og overskæg giver dig mulighed for at opretholde et perfekt skæg på op til 5 mm.

Klikkes nemt af og på

Klikkes nemt af og på

Lav din shaver om til en trimmer i 2 enkle trin. 1. Løft shaverhovedet ud af shaveren; 2. Klik Beard Styler på.

Præcisionstrimmer til at skabe de fine detaljer til din stil

Præcisionstrimmer til at skabe de fine detaljer til din stil

Du skal blot fjerne kammen for at bruge præcisionstrimmeren med en stubbeindstilling på 0,5 mm.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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2.1

ud af 5

197

Anmeldelser

24/10/2019

Sverige

Sverige

Perfekt Philips

Perfekt köp. Philips har snabb kunnig chatsupport. Fick länk till webshop i chat. Dessutom vänlig artik proffsig chat. Leverans till dörren med UPS inom 48h. Tillbehör till 4 år gammal Philips 9000 Series rakapparat/trimmer. Nu som ny! Modern ehandel när den är som bäst. Tack Philips.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartClick RQ111/50 Skäggtrimmertillbehör

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartClick RQ111/50 Skäggtrimmertillbehör

08/11/2020

Deutschland

Deutschland

Gutes Zubehör, funktioniert ohne Murren!

ich nutze dieses Produkt seit vielen Jahren und bin vollends begeistert. Die Erfahrungen der anderen Rezensenten kann ich in keiner Weise teilen. Bei mir bricht nichts oder geht im Allgemeinen kaputt. Man muss filigrane Bauteile vielleicht auch etwas vorsichtiger behandeln...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Dato for brug 2018-11-08

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Dato for brug 2018-11-08

22/03/2018

Deutschland

Deutschland

Plastikaufsatz defekt

Leider ist auch bei mir durch den andauernden Gebrauch eine Führungsschiene aufgrund von Verschleiß abgebrochen, ein verkleben hat hierbei nicht geholfen. Es steht in keinem Verhältnis hier den kompletten Aufsatz neu zu kaufen! Gibt es denn keine Möglichkeit nur diesen Aufsatz zu erhalten?

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

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