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Udgået
RQ111/50
Vis din stil
Beard Styler til at klikke på supplerer din Philips SensoTouch eller Arcitec elektriske shaver, så du kan skabe lige den stil, du ønsker.
S5465/18
SP9885/35
SP9882/36R1
S9985/35R1
S5420/06R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9983/55
S9974/35
SmartClick-tilbehør
5 længdeindstillinger
Kammen til skæg og overskæg giver dig mulighed for at opretholde et perfekt skæg på op til 5 mm.
Lav din shaver om til en trimmer i 2 enkle trin. 1. Løft shaverhovedet ud af shaveren; 2. Klik Beard Styler på.
Du skal blot fjerne kammen for at bruge præcisionstrimmeren med en stubbeindstilling på 0,5 mm.
2.1
ud af 5
197
Anmeldelser
Razmus
24/10/2019
Sverige
Perfekt Philips
Perfekt köp. Philips har snabb kunnig chatsupport. Fick länk till webshop i chat. Dessutom vänlig artik proffsig chat. Leverans till dörren med UPS inom 48h. Tillbehör till 4 år gammal Philips 9000 Series rakapparat/trimmer. Nu som ny! Modern ehandel när den är som bäst. Tack Philips.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartClick RQ111/50 Skäggtrimmertillbehör
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartClick RQ111/50 Skäggtrimmertillbehör
08/11/2020
Deutschland
Gutes Zubehör, funktioniert ohne Murren!
ich nutze dieses Produkt seit vielen Jahren und bin vollends begeistert. Die Erfahrungen der anderen Rezensenten kann ich in keiner Weise teilen. Bei mir bricht nichts oder geht im Allgemeinen kaputt. Man muss filigrane Bauteile vielleicht auch etwas vorsichtiger behandeln...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Dato for brug 2018-11-08
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Dato for brug 2018-11-08
kette81
22/03/2018
Deutschland
Plastikaufsatz defekt
Leider ist auch bei mir durch den andauernden Gebrauch eine Führungsschiene aufgrund von Verschleiß abgebrochen, ein verkleben hat hierbei nicht geholfen. Es steht in keinem Verhältnis hier den kompletten Aufsatz neu zu kaufen! Gibt es denn keine Möglichkeit nur diesen Aufsatz zu erhalten?
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör