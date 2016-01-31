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Udgået
DualPrecision og GyroFlex2D
45 min. ledningsfri/1 t. opladning
Præcisionstrimmer
DualPrecision-skær barberer nemt både lange hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår. 2. Huller barberer stubbe.
Det integrerede dual blade-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er behageligt at barbere helt tæt og under hudniveau.
Shaverens konturfølgende GyroFlex 2D-system tilpasser sig nemt ansigtets kurver, minimerer tryk og irritation og sikrer en tæt barbering.
Priser
4.0
ud af 5
443
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
Cleanshaven
31/01/2016
United Kingdom
Great shaver
Great shaver, but what a load of hassle registering the product for extended warranty-was a joke. Finally registered as a different model- hope i dont need to use the warranty, coz it doesnt match product and I wonder what hassle that might bring?
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
uncle
28/01/2016
United Kingdom
Excellent product without a shread of doubt
This is the second one I bought although one bought in 2011 is working reasonably well the battery is getting little sluggish. Having two similar one will allow me to discharge and recharge each shaver to full extent and increase the battery life. Also cleaning every week with Phillips HQ110, shaving head spray. Key for extending the shaver life is to shave/clean dry then wet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
tim74
30/11/2015
United Kingdom
shaver 7000
only used once but best dry shave ever. old shaver not a Philips left stubble under chin but this Philips shaves it all off. well done Philips
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.