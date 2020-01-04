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  • Våd eller tør, beskyttende barbering
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  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering

Udgået

Shaver series 5000Våd og tør elektrisk shaver

S5050/06

4.1
| (167) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produkt
Våd eller tør, beskyttende barbering
AquaTouch-barbermaskinen beskytter din hud, samtidig med at du opnår en forfriskende barbering. Vores ComfortCut-knivsystem med hoveder med en afrundet profil glider jævnt hen over huden og er designet til at beskytte din hud.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Giver 10 gange bedre beskyttelse i forhold til et almindeligt skær

Våd eller tør, beskyttende barbering

  • ComfortCut-knivsystem

  • 30 min. ledningsfri/8 t. opladning

  • SmartClick-præcisionstrimmer

Hovedernes afrundede profil er designet til at beskytte huden

Hovedernes afrundede profil er designet til at beskytte huden

Tæt barbering uden rifter og snitsår. Vores ComfortCut-knivsystem med afrundet hovedprofil glider jævnt hen over og beskytter samtidigt huden.

Få en behageligt tør barbering eller en forfriskende våd barbering med Aquatec

Få en behageligt tør barbering eller en forfriskende våd barbering med Aquatec

Vælg, hvordan du foretrækker at barbere dig. Med forseglingen Aquatec Wet & Dry kan du vælge en hurtig, men behageligt tør barbering. Eller du kan vådbarbere, med sæbe eller skum, selv under bruseren.

De afrundede kanter glider jævnt hen over huden og giver en sikker barbering

De afrundede kanter glider jævnt hen over huden og giver en sikker barbering

Få en behagelig våd eller tør barbering. Vores ComfortCut-knive med afrundede profilhoveder glider jævnt hen over din hud og beskytter den samtidig mod rifter og snitsår.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.1

ud af 5

167

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produkt

04/01/2020

Danmark

Danmark

Super lækker

Dejlig barberoplevelse - HVER gang - og det fleksible barberhoved følger ansigtet. Tæt og behagelig måde at blive barberet på - nu hver morgen ;-)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5050/06 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5050/06 Våd og tør elektrisk shaver

16/01/2018

Danmark

Danmark

Hurtig nen og præcis barbering

Hurtigt og tæt barbering, tilpasser sin rigtig godt til mit let kantede ansigt. Og nem at rengøre så man får det gjort hvergang efter brug. Den lille body maskine virker godt til formålet, kan let bruges til øjenbryn og bakkenbarter. Ligeledes er den medfølgende taske god, da alt sammen og flere andre toiletting kan være i den. Perfekt til rejser.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5050/64 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5050/64 Våd og tør elektrisk shaver

16/01/2021

Norge

Norge

Bekræftet køber

Produktet er lett å bruke

Barbermaskin med gode funksjoner ,lett å bruke, lett å rengjøre kniver. Misliker lang tid å lade.Bra produkt og billig.

Fordele

Bra kniver

Ulemper

Lang tid for lading

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5050/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5050/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

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  • Tips om sund livsstil.
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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. Beskytter 10 gange bedre i forhold til en almindelig kniv – test udført i Tyskland 2015 efter 21 dages akklimatisering