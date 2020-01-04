Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
ComfortCut-knivsystem
30 min. ledningsfri/8 t. opladning
SmartClick-præcisionstrimmer
Tæt barbering uden rifter og snitsår. Vores ComfortCut-knivsystem med afrundet hovedprofil glider jævnt hen over og beskytter samtidigt huden.
Vælg, hvordan du foretrækker at barbere dig. Med forseglingen Aquatec Wet & Dry kan du vælge en hurtig, men behageligt tør barbering. Eller du kan vådbarbere, med sæbe eller skum, selv under bruseren.
Få en behagelig våd eller tør barbering. Vores ComfortCut-knive med afrundede profilhoveder glider jævnt hen over din hud og beskytter den samtidig mod rifter og snitsår.
4.1
ud af 5
167
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produkt
HighOnLife
04/01/2020
Danmark
Super lækker
Dejlig barberoplevelse - HVER gang - og det fleksible barberhoved følger ansigtet. Tæt og behagelig måde at blive barberet på - nu hver morgen ;-)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5050/06 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5050/06 Våd og tør elektrisk shaver
peter47
16/01/2018
Danmark
Hurtig nen og præcis barbering
Hurtigt og tæt barbering, tilpasser sin rigtig godt til mit let kantede ansigt. Og nem at rengøre så man får det gjort hvergang efter brug. Den lille body maskine virker godt til formålet, kan let bruges til øjenbryn og bakkenbarter. Ligeledes er den medfølgende taske god, da alt sammen og flere andre toiletting kan være i den. Perfekt til rejser.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5050/64 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5050/64 Våd og tør elektrisk shaver
denis63
16/01/2021
Norge
Bekræftet køber
Produktet er lett å bruke
Barbermaskin med gode funksjoner ,lett å bruke, lett å rengjøre kniver. Misliker lang tid å lade.Bra produkt og billig.
Fordele
Bra kniver
Ulemper
Lang tid for lading
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5050/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5050/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
Beskytter 10 gange bedre i forhold til en almindelig kniv – test udført i Tyskland 2015 efter 21 dages akklimatisering