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Udgået
MultiPrecision-knivsystem
Flekshoveder med 5 retninger
SmartClick-præcisionstrimmer
SmartClean-system
Få en barbering, der er hurtig og tæt. Vores MultiPrecision knivsystem løfter og klipper alt hår og resterende skægstubbe – alt sammen i nogle få strøg.
Serie 5000's barberhoveder DynamicFlex er fleksible og bevæger sig i 5 forskellige retninger. Det gør, at de følger ansigtets konturer langs kæbelinjen og halsen. Det giver en mere effektiv barbering, som fanger de enkelte hårstrå direkte.
Få en tættere barbering med Super Lift & Cut Action med dobbelte knive. Den første kniv løfter hvert hår, mens den anden kniv behageligt klipper under hudniveau for virkeligt glatte resultater.
Priser
4.2
ud af 5
2967
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Skriver
23/01/2022
Danmark
Bekræftet køber
Rigtig god barbermaskine
Jeg er super glad for min barbermaskine Jeg har haft 3 år haft skiftet skærm en gang barberer mig bare en hver anden dag
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5572/06 Våd og tør elektrisk shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5572/06 Våd og tør elektrisk shaver
Bryggeriarbejderen
22/10/2018
Danmark
Perfekt chaver til barbering
En dejlig og behagelig barbering, Den bedste jeg har haft tildato.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5572/06 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5572/06 Våd og tør elektrisk shaver
AlanJensen
07/04/2018
Danmark
Fungerer ok
Som skrevet er den ok, men skæret på den gamle, pt720, virkede bedre - synes jeg indtil nu. Fordelen med den nye er trimmeren. mvh alan
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5110/06 Tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5110/06 Tør elektrisk shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.