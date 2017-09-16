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  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
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  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering
  • Våd eller tør, beskyttende barbering

Udgået

Shaver series 5000Våd og tør elektrisk shaver

S5620/12

3.5
| (56) Anmeldelser

2 Priser

Våd eller tør, beskyttende barbering
AquaTouch-barbermaskinen beskytter din hud, samtidig med at du får en opfriskende barbering. Vores MultiPrecision-skærsystem med hoveder med en afrundet profil glider jævnt hen over huden og er designet til at beskytte din hud.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Giver 10 gange bedre beskyttelse i forhold til et almindeligt skær

Våd eller tør, beskyttende barbering

  • MultiPrecision-knivsystem

  • 50 min. ledningsfri/1 t. opladning

  • SmartClick-præcisionstrimmer

En afrundet hovedprofil glider jævnt og beskytter huden

En afrundet hovedprofil glider jævnt og beskytter huden

Tæt barbering uden rifter og snitsår. MultiPrecision-knivsystemet med afrundet hovedprofil glider jævnt hen over og beskytter samtidigt huden.

Få en behageligt tør barbering eller en forfriskende våd barbering med Aquatec

Få en behageligt tør barbering eller en forfriskende våd barbering med Aquatec

Vælg, hvordan du foretrækker at barbere dig. Med forseglingen Aquatec Wet & Dry kan du vælge en hurtig, men behageligt tør barbering. Eller du kan vådbarbere, med sæbe eller skum, selv under bruseren.

Barber gennem tætte dele af skægget med 10% højere effekt

Barber gennem tætte dele af skægget med 10% højere effekt

Foretag en endnu hurtigere barbering gennem tætte dele af dit skæg med de 10% ekstra effekt, du får ved at aktivere Turbo-funktion.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

56

Anmeldelser

16/09/2017

Danmark

Danmark

super godt produkt, som jeg godt vidste.

Jeg var godt klar over, at her var der tale om kvalitet, hvilket jeg altid har oplevet hos Philips.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5620/12 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5620/12 Våd og tør elektrisk shaver

16/08/2017

Sverige

Sverige

Mycket bra och lättanvänd rakapparat

Ger nära samma känsla av rakningen som tidigare med en rakhyvel.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5620/12 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5620/12 Rakapparat för våt- och torrakning

01/03/2017

Sverige

Sverige

Helnöjd!

Jag har tidigare använt en äldre Philips som var min första rakapparat. Men att gå steget till denna 5000-serien var som en ny upplevelse! Jag har nu haft denna rakapparat i ca 3 månader. Jag har grövre strån vilket gör att jag har svårare att bli rakad närmare med en vanlig hyvel och vanlig rakapparat samt att det drar en del. Denna rakapparat drar i princip inga strån, väldigt skonsam mot huden och rakar nära. Extra hastigheten med turbo är en välkommen funktion när man har lite längre stubb (3-4 dagar). Efter 4 dagar stubb får den mycket svårare för min del att raka det rent och därför måste jag då byta huvud mot trimmern och trimma ner innan det går att raka vanligt. Trimmern är lagom stor i min mening vilket gör det lättare för precisionstrimning av till exempel polisongerna. Den kan eventuellt var för liten för andra som inte använder den för precisionstrimning. Rakapparaten har lite svårare att ta strån som ligger vid mjukare hud såsom under hakan eller kinderna och därmed kan man behöva dra den oftare vid de områdena för att få med allt, men definitivt fortfarande bättre än mina tidigare apparater. Den är lätt att rengöra då den är vattentät och den säger även till när det är dags att rengöra med vatten. Brukar öppna upp huvudet och skaka av stråna efter varje rakning ändå men behöver kanske bara rengöra med vatten var 4:e rakning. Jag har även provat på våtrakning en gång men var inte helnöjd med det (kanske gjorde jag på fel sätt, så jag kommer nog ge det ett försök till i framtiden). Batteritiden är som beskrivet i beskrivningen, vilken jag tycker är bra nog för mig!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5620/12 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5620/12 Rakapparat för våt- och torrakning

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. Beskytter 10 gange bedre i forhold til en almindelig kniv – test udført i Tyskland 2015 efter 21 dages akklimatisering