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Udgået
MultiPrecision-knivsystem
Flekshoveder med 5 retninger
SmartClick-præcisionstrimmer
Tæt barbering uden rifter og snitsår. MultiPrecision-knivsystemet med afrundet hovedprofil glider jævnt hen over og beskytter samtidigt huden.
Vælg, hvordan du foretrækker at barbere dig. Med forseglingen Aquatec Wet & Dry kan du vælge en hurtig, men behageligt tør barbering. Eller du kan vådbarbere, med sæbe eller skum, selv under bruseren.
Foretag en endnu hurtigere barbering gennem tætte dele af dit skæg med de 20% ekstra effekt, du får ved at aktivere Turbo+ funktion.
Priser
4.2
ud af 5
2259
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
nusenberg
27/12/2019
Danmark
Bekræftet køber
En skøn barber maskine.
Jeg behøvede en ny barber maske og valgte så denne her, det er jeg kun glad for.
Fordele
Det følger ansigtets kurver rigtigt godt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5400/06 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5400/06 Våd og tør elektrisk shaver
LarsB
29/10/2019
Danmark
Bekræftet køber
Behagelig og effektiv
Den er let og behageig at bruge, og larmer mindre end min tidligere Philips shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5400/06 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5400/06 Våd og tør elektrisk shaver
BjerrumBogaard
16/01/2018
Danmark
Lever meget op til forventningerne
Kun ++++ her fra den virken som den skal, og er rigtigt god
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5400/06 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5400/06 Våd og tør elektrisk shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
Beskytter 10 gange bedre i forhold til en almindelig kniv – test udført i Tyskland 2015 efter 21 dages akklimatisering
20% mere effekt – i forhold til uden brug af Turbo+ funktion