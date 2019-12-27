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  • Ren og tæt, hurtig barbering
  • Ren og tæt, hurtig barbering
  • Ren og tæt, hurtig barbering
  • Ren og tæt, hurtig barbering
  • Ren og tæt, hurtig barbering
  • Ren og tæt, hurtig barbering
  • Ren og tæt, hurtig barbering
  • Ren og tæt, hurtig barbering
  • Ren og tæt, hurtig barbering
  • Ren og tæt, hurtig barbering
  • Ren og tæt, hurtig barbering
  • Ren og tæt, hurtig barbering
  • Ren og tæt, hurtig barbering
  • Ren og tæt, hurtig barbering
  • Ren og tæt, hurtig barbering
  • Ren og tæt, hurtig barbering

Udgået

Shaver series 5000Våd og tør elektrisk shaver

S5630/12

4.2
| (2259) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt

2 Priser

Ren og tæt, hurtig barbering
Shaver Series 5000 gør dig hurtigere klar om morgenen takket være et hurtigt MultiPrecision-skærsystem og fuldt vaskbare hoveder.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Giver 10 gange bedre beskyttelse i forhold til et almindeligt skær*

Ren og tæt, hurtig barbering

  • MultiPrecision-knivsystem

  • Flekshoveder med 5 retninger

  • SmartClick-præcisionstrimmer

En afrundet hovedprofil glider jævnt og beskytter huden

En afrundet hovedprofil glider jævnt og beskytter huden

Tæt barbering uden rifter og snitsår. MultiPrecision-knivsystemet med afrundet hovedprofil glider jævnt hen over og beskytter samtidigt huden.

Få en behageligt tør barbering eller en forfriskende våd barbering med Aquatec

Få en behageligt tør barbering eller en forfriskende våd barbering med Aquatec

Vælg, hvordan du foretrækker at barbere dig. Med forseglingen Aquatec Wet & Dry kan du vælge en hurtig, men behageligt tør barbering. Eller du kan vådbarbere, med sæbe eller skum, selv under bruseren.

Barber gennem tætte dele af skægget med 20% højere effekt

Barber gennem tætte dele af skægget med 20% højere effekt

Foretag en endnu hurtigere barbering gennem tætte dele af dit skæg med de 20% ekstra effekt, du får ved at aktivere Turbo+ funktion.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

2259

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

27/12/2019

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

En skøn barber maskine.

Jeg behøvede en ny barber maske og valgte så denne her, det er jeg kun glad for.

Fordele

Det følger ansigtets kurver rigtigt godt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5400/06 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5400/06 Våd og tør elektrisk shaver

29/10/2019

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Behagelig og effektiv

Den er let og behageig at bruge, og larmer mindre end min tidligere Philips shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5400/06 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5400/06 Våd og tør elektrisk shaver

16/01/2018

Danmark

Danmark

Lever meget op til forventningerne

Kun ++++ her fra den virken som den skal, og er rigtigt god

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5400/06 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5400/06 Våd og tør elektrisk shaver

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. Beskytter 10 gange bedre i forhold til en almindelig kniv – test udført i Tyskland 2015 efter 21 dages akklimatisering

  2. 20% mere effekt – i forhold til uden brug af Turbo+ funktion