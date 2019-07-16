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Udgået
SkinGlide-ringe
GentlePrecision PRO-skær
SmartClick-præcisionstrimmer
SmartClean-system
Oplev en mere behagelig barbering med friktionsreducerende SkinGlide-ringe belagt med mikrokugler. Tusindvis af bittesmå glaslignende, afrundede kugler mindsker friktionen og overflademodstanden mellem shaveren og huden. Det får shaveren til at glide jævnt og nemt og medvirker til at beskytte mod hudirritation.
Vores opdaterede skæresystem har hudbeskyttelsesteknologi, der er udviklet til kun at klippe hår og ikke hud. V-formede skær leder huden væk fra skærene og giver en tæt, glat barbering – selv på 3 dage gamle skægstubbe.
Vores fleksible shaverhoveder kan nemt bevæges i 5 retninger ved blidt at følge alle ansigtets og halsens konturer. Et mindre tryk er nødvendigt for en tæt barbering, og hudirritationen minimeres.
Priser
4.1
ud af 5
2712
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
Andre
16/07/2019
Danmark
Et rigtig godt prdukt!
Produktet fungerer rigtig godt, det at kunne rengøre det under vand er fantastisk. En nem og god måde at rengøre produktet på.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7311/12 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7311/12 Våd og tør elektrisk shaver
ReneM
19/01/2018
Danmark
Super god shaver til prisen
En gennemtænkt og funktionel shaver der ubetinget kan anbefales.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7370/12 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7370/12 Våd og tør elektrisk shaver
DOCMUS
24/11/2017
Danmark
Den bedste shaver som jeg nogensinde har haft
Jeg får en super god barbering men den eneste kritik jeg har, er omkring rengøringssystemet der er svært at holde i ro så væsken ikke spildes.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7710/26 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7710/26 Våd og tør elektrisk shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
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