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Udgået
V-Track-præcisionsskær
ContourDetect-hoveder med 8 retninger
SmartClean-system Plus
SmartClick-skægtrimmer
Få den perfekte tætte barbering. V-Track Precision-knivene placerer skånsomt hvert eneste hår i den bedste skæreposition, selv hår, der ligger fladt, og hår i forskellige længder. Barberer 30 % tættere med færre træk, hvilket efterlader huden i en fantastisk tilstand.
ContourDetect-hovederne, der kan vippes i 8 forskellige retninger, gør det muligt at følge alle konturer i ansigtet og på halsen. Du kan få fat i 20 % flere hår med hvert træk. Herved får du en meget tæt og glat barbering.
Vælg, hvordan du foretrækker at barbere dig. Med forseglingen Aquatec Wet & Dry kan du vælge en hurtig, men behageligt tør barbering. Eller du kan vådbarbere, med sæbe eller skum, selv under bruseren.
4.2
ud af 5
2361
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Jydepotten
07/11/2020
Danmark
Min bedste Philips barbermaskine
Barberer tæt, især med barberskum. Og så er den mere let og handy end den ser ud til på fotos
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9031/12 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9031/12 Våd og tør elektrisk shaver
Khr171167
15/05/2020
Danmark
Bekræftet køber
Dejlig maskine
Har fået maskinen og synes den holder hvad den lover.
Fordele
God barbering og batteritid
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9031/12 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9031/12 Våd og tør elektrisk shaver
Have54
16/01/2020
Danmark
Bekræftet køber
Barberer fantastisk tæt og blidt
Hurtig barbering / lydsvag / blid mod huden / Lang batteri levetid
Fordele
Barberer tæt og blidt. God batteri levetid
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9031/12 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9031/12 Våd og tør elektrisk shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
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