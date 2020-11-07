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Udgået

Shaver series 9000Våd og tør elektrisk shaver

S9111/31

4.2
| (2361) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Perfektion hver eneste gang
Vil du have den mest avancerede og innovative teknologi inden for barbering? Så er en Philips barbermaskine i serie 9000 perfekt for dig! Philips patenterede barberbladssystem V-Track er udviklet til at fange alle hårstrå, uanset hvordan de vokser, og løfter det enkelte hårstrå en smule op, inden det skæres af. Barberhovederne er fleksible og bevæger sig i 8 retninger. Det gør, at de tilpasser sig ansigtets konturer. Philips barbermaskiner i serie 9000 er perfektion i hvert eneste strøg.  
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Klipper op til 20 % mere hår* på én gang

Perfektion hver eneste gang

  • V-Track-præcisionsskær

  • ContourDetect-hoveder med 8 retninger

  • SmartClean-system Plus

  • SmartClick-skægtrimmer

Knivene placerer hårene i perfekt position til en tæt barbering

Knivene placerer hårene i perfekt position til en tæt barbering

Få den perfekte tætte barbering. V-Track Precision-knivene placerer skånsomt hvert eneste hår i den bedste skæreposition, selv hår, der ligger fladt, og hår i forskellige længder. Barberer 30 % tættere med færre træk, hvilket efterlader huden i en fantastisk tilstand.

Hovederne kan vippes i 8 forskellige retninger, så du får en fantastisk barbering

Hovederne kan vippes i 8 forskellige retninger, så du får en fantastisk barbering

ContourDetect-hovederne, der kan vippes i 8 forskellige retninger, gør det muligt at følge alle konturer i ansigtet og på halsen. Du kan få fat i 20 % flere hår med hvert træk. Herved får du en meget tæt og glat barbering.

Få en behageligt tør barbering eller en forfriskende våd barbering med Aquatec

Få en behageligt tør barbering eller en forfriskende våd barbering med Aquatec

Vælg, hvordan du foretrækker at barbere dig. Med forseglingen Aquatec Wet & Dry kan du vælge en hurtig, men behageligt tør barbering. Eller du kan vådbarbere, med sæbe eller skum, selv under bruseren.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

2361

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

07/11/2020

Danmark

Danmark

Min bedste Philips barbermaskine

Barberer tæt, især med barberskum. Og så er den mere let og handy end den ser ud til på fotos

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9031/12 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9031/12 Våd og tør elektrisk shaver

15/05/2020

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dejlig maskine

Har fået maskinen og synes den holder hvad den lover.

Fordele

God barbering og batteritid

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9031/12 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9031/12 Våd og tør elektrisk shaver

16/01/2020

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Barberer fantastisk tæt og blidt

Hurtig barbering / lydsvag / blid mod huden / Lang batteri levetid

Fordele

Barberer tæt og blidt. God batteri levetid

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9031/12 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9031/12 Våd og tør elektrisk shaver

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. Klipper op til 20 % mere hår – i forhold til SensoTouch