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S791/06
S792/06
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
Precision-skær*
Passer til S9000 (S9xxx)
Passer til S9000 Prestige (SP98xx)
SH91-udskiftningshovederne kan bruges med alle shavere i 9000-serien (S9xxx) og S9000 Prestige-serien (SP98xx).
Med op til 150.000 skærehandlinger i minuttet barberer Precision-skærene* tæt. De 72 højtydende skær er selvslibende og fremstillet i Europa.
1. Tryk på udløserknapperne, og tag skærhovedet af. 2. Drej holderingene mod uret, og fjern dem. 3. Fjern gamle skærhoveder, og isæt nye (hakkene skal passe nøjagtigt til tapperne). 4. Sæt holderingene tilbage, og drej dem med uret, indtil du hører et klik. 5. Isæt skærhovedet, og luk.
4.1
ud af 5
109
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produkt
ukendt
13/12/2024
Danmark
Bekræftet køber
Kvalitet og effektivitet im9000 prestige kan kun a
Rigtig god barbermaskine, super kvalitet. Nem opladning. Holder strøm rigtig længe, selv nu 5 år efter anskaffelse
Fordele
Super kvalitet, næse trimmer ok
Ulemper
Skæg trimmer er noget plastic bras.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær
Philips 9000 barbering ma
23/02/2024
Danmark
Bekræftet køber
Godt produkter virker som skal.
Fejler ikke noget, virker fint. Jeg er meget glad om den produkt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær
Rassel 27
15/06/2024
Sverige
Bekræftet køber
Fungerar perfekt
Behöver byta ut skärbladen ibland för att rakapparaten skall fungera optimalt.
Fordele
Pålitlig funktion
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Extra rakhuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Extra rakhuvuden
I forhold til forgængeren i Philips S9000-serien