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  • Gør din shaver som ny igen

Shaver series 9000 and SP9000Ekstra udskiftningsskær

SH91/50

4.1
| (109) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produkt
Gør din shaver som ny igen
I løbet af to år barberer skærene 9 millioner skægstubbe væk fra dit ansigt. Udskift skærene, og vend tilbage til 100 % ydeevne.
Se alle fordele
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X9000/10

i9000

i9000
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X9000/30

i9000

i9000
Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

X9001/10

i9000

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Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

X9001/30

i9000

i9000
Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

X9002/10

i9000

i9000
Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

X9002/30

i9000

i9000
Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

X9003/30

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ

XP9200/30

Skift skær hvert andet år for at opnå 100 % ydeevne

Gør din shaver som ny igen

  • Precision-skær*

  • Passer til S9000 (S9xxx)

  • Passer til S9000 Prestige (SP98xx)

Kompatibel med S9000 og S9000 Prestige

Kompatibel med S9000 og S9000 Prestige

SH91-udskiftningshovederne kan bruges med alle shavere i 9000-serien (S9xxx) og S9000 Prestige-serien (SP98xx).

Avanceret præcision giver en tættere barbering*

Avanceret præcision giver en tættere barbering*

Med op til 150.000 skærehandlinger i minuttet barberer Precision-skærene* tæt. De 72 højtydende skær er selvslibende og fremstillet i Europa.

Gør din shaver som ny igen meget enkelt

Gør din shaver som ny igen meget enkelt

1. Tryk på udløserknapperne, og tag skærhovedet af. 2. Drej holderingene mod uret, og fjern dem. 3. Fjern gamle skærhoveder, og isæt nye (hakkene skal passe nøjagtigt til tapperne). 4. Sæt holderingene tilbage, og drej dem med uret, indtil du hører et klik. 5. Isæt skærhovedet, og luk.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

109

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produkt

13/12/2024

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Kvalitet og effektivitet im9000 prestige kan kun a

Rigtig god barbermaskine, super kvalitet. Nem opladning. Holder strøm rigtig længe, selv nu 5 år efter anskaffelse

Fordele

Super kvalitet, næse trimmer ok

Ulemper

Skæg trimmer er noget plastic bras.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær

23/02/2024

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Godt produkter virker som skal.

Fejler ikke noget, virker fint. Jeg er meget glad om den produkt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær

15/06/2024

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Fungerar perfekt

Behöver byta ut skärbladen ibland för att rakapparaten skall fungera optimalt.

Fordele

Pålitlig funktion

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Extra rakhuvuden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Extra rakhuvuden

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Ansvarsfraskrivelser

  1. I forhold til forgængeren i Philips S9000-serien