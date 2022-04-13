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S9151/31
Udgået
Hvad betyder symbolerne på min Philips-shaver?
Hvilke Philips-shavere er kompatible med Quick Clean Pod?
Hvornår skal Philips-rensestationens patron skiftes?
Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?
Hvordan rengør jeg min Philips-shaver?
Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-shaver?
Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Min hud er irriteret efter brug af Philips-shaveren
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