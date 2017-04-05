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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
5 manuelle intensitetsindstillinger
3 tilbehørsdele: krop, ansigt, bikinilinje
Lumea IPL-app
Brug med ledning
Kom i gang med den indledende fase med 4 behandlinger kun hver 2. uge – det er halvt så mange behandlinger som andre mærker. Derefter skal du blot følge op hver måned for at bevare resultatet.
Vælg mellem 5 intensitetsindstillinger for at få en behagelig oplevelse. Hudfarvesensoren forhindrer dig i at behandle områder af din hud, der er for mørke til IPL-behandling.
Praktisk i brug, takket være et ekstra langt kabel for nem adgang og forbedret manøvredygtighed.
Priser
4.2
ud af 5
1610
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
Anonym
05/04/2017
Danmark
Alle pengene værd
Efter blot to dage er mange af hårene røget af. Jeg var skeptisk inden købet, men er allerede super super glad for den. Og glæder mig til at se næste gangs resultat. Det gør absolut ikke ondt :-)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Itulka81
19/03/2017
Danmark
Bekræftet køber
Den er rigtig gode.
Jeg er rigtig meget glad for den.Den er rigtig gode
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Pinky54
06/11/2022
Norge
Bekræftet køber
Produktet har flotte funksjoner
Den er enkel i bruk og den fungerer etter forventninger, men den kunne vært oppladbar trådløs.
Fordele
Reduserer hårvekst
Ulemper
Den må kobles til strøm
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet
Mediane hårreduktioner efter 12 behandlinger: 86 % på underben
Når behandlingsplanen følges: beregnet til brug på underbenene, i bikinilinjen, under armene og i ansigtet. Pærens levetid forlænger ikke Philips' 2 års verdensomspændende reklamationsret.