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Startsæt til nyfødte
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.
Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.
4.6
ud af 5
210
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
peria
05/11/2021
United Kingdom
Bekræftet køber
Baby feed bottles
absolutely wonderful, baby loves sucking from this bottle in comparison to other well known brand bottles that we have used in the past. Thank you, it's superb.
Fordele
everything great
Ulemper
none
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD301/01 Newborn Natural starter set
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD301/01 Newborn Natural starter set
Pro mum of 6
10/12/2020
United Kingdom
I wouldn’t use any other brand
I’m a mum of 6 and I’ve always used avent bottles/steriliser/bottle warmer/breast pump/double electric breast pump, never faulted in 18 years of being a mum, I hope my children continue to use the avent brand for my grandchildren in the future
Fordele
Absolutely everything
Ulemper
None whatsoever
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD301/02 Baby bottle set with accessories
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD301/02 Baby bottle set with accessories
KatieKay
04/11/2020
United Kingdom
If it ain't broke dont try fixing it
My 1st child is now 25yrs old. I'm due no7 and although I've used the odd none avent product never have I been as happy as with these. No7 will be raised by avent products as far as I'm able.
Fordele
Easy to fill with powder. Good shape to easily clean. Last ages.
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD301/02 Baby bottle set with accessories
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD301/02 Baby bottle set with accessories
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011
Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvist, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd og klynken.