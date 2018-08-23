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100 % privat forbindelse
Natlampe
DECT-teknologi garanterer nul interferens fra andre transmitterende produkter som f.eks. andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der kan høre din baby
Hør hver eneste lille pludren og hvert eneste hik fuldstændigt klart. DECT-teknologi giver krystalklar lyd i høj kvalitet, så du altid kan høre din baby.
Den unikke Smart ECO-tilstand mindsker automatisk din sendestyrke og forøger dit batteris levetid. Jo tættere du er på dit barn, jo mindre strøm er nødvendigt for at opnå en perfekt forbindelse (ikke tilgængelig i USA og Canada).
4.0
ud af 5
183
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produkt
oluffind
23/08/2018
Danmark
Glimrende og lille kompakt babyalarm
Super alarm, klar lyd, lang tækkevidde, går langt på et batteri - nattelys - i det hele taget fantastisk
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor
Sorgmantel
30/07/2022
Sverige
Del af kampagnen
Pålitlig och lätt att använda
Jag är mycket nöjd med babyvakten. Det är väldigt lätt att komma igång med den, och känns intuitivt. Att föräldraenheten varnar om kopplingen bryts känns tryggt, men har i princip inte skett för mig. Jag har kunnat röra mig ute i trädgården och garaget utan att det varit något problem. När den larmat har det i regel varit precis när jag startat den, för att jag har glömt slå på babyenheten. Känsligheten upplever jag som bra - den plockar upp också små ljud så att man hinner agera redan när bebisen bara gnäller eller gnyr. Det enda jag skulle önska är att indikatorlamporna på föräldraenheten var lite mer ljusstarka. När man är utomhus är det i princip omöjligt att se om föräldraenheten är på. Bilden visar en påslagen enhet utomhus i dagsljus, där lampan "Link" faktiskt lyser grönt. Som orolig förälder som gärna dubbelkollar ibland skulle jag önska att det var mer tydligt när den är på. Men det är inget jättestort problem förstås. Allt som allt är det en väldigt stabil och användarvänlig babyvakt som gör det den ska.
Fordele
Pålitlig och användarvänlig
Ulemper
Lite svaga indikatorlampor om man är utomhus
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT
Katt06
27/07/2022
Sverige
Del af kampagnen
Bra produkt med toppen funktioner.
I samarbetet med Philips har jag fått hem denna babyvakt som en del av ett produkttest. Philips har ingen redaktionell inverkan på mitt omdöme. Jag ger babyvakten ett mycket högt betyg pågrund av det fantastiska ljudupptaget och det klara ljudet i mottagaren. Jag är inte rädd för att missa att min bebis har vaknat. Babyvakten har även en lampa som funkar utmärkt att ha på när barnet ska sova. Lampan ger ifrån sig ett dovt gult ljus som ger en lugnande effekt. En va fördelarna med babyvakten är att mottagaren kan användas genom att sätta i sladden i ett eluttag men den funkar även utan sladd med batterier istället. Nackdelen med babyvakten är att sändaren måste vara kopplad till ett eluttag när den skall användas. Jag skulle även föredra en klämma på mottagaren så man skulle kunna sätta fast mottagaren i sina byxor eller liknande. Designen är stilren och diskret.
Fordele
Bra ljudupptag.
Ulemper
Måste ha sladd i kontakten till sändaren för att den ska funka.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023.
Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af omgivelserne og faktorer, der kan forårsage interferens.
Alarmen har ikke en opladefunktion.