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  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>

Udgået

Philips Avent Audio MonitorsDect Audio babyalarm med beroligende svarfunktion&lt;br>

SCD560/00

4.3
| (78) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering&lt;br>
Philips testvindende sortiment af babyalarmer garanterer, at du altid kan overvåge dit barn på en tryg måde. Somme tider har dit barn bare brug for at høre lyden af din stemme, andre gange kan en beroligende vuggevise eller en ændring i rummets temperatur gøre, at dit barn falder til ro. Med svarfunktionen i Philips SCD560/00 kan du tale med dit barn, uanset hvor du befinder dig i hjemmet. Med den mest pålidelige tilslutning, en krystalklar lyd, temperaturregulering, en behagelig natlampe og beroligende vuggeviser kan både du og dit barn være sikre på at sove roligere.&lt;br>
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Ekstra hjælp til dig og dit barn

Den mest pålidelige tilslutning, nu med temperaturregulering<br>

  • 100 % privat tilslutning

  • Natlampe og 5 beroligende vuggeviser&lt;br>

  • Svarfunktion&lt;br>

DECT-teknologi garanterer nul interferens og 100 % fortrolighed

DECT-teknologi garanterer nul interferens og 100 % fortrolighed

DECT-teknologi garanterer nul interferens fra andre transmitterende produkter som f.eks. andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der kan høre din baby

Perfekt, krystalklar lyd på grund af DECT-teknologi

Perfekt, krystalklar lyd på grund af DECT-teknologi

Hør hver eneste lille pludren og hvert eneste hik fuldstændigt klart. DECT-teknologi giver krystalklar lyd i høj kvalitet, så du altid kan høre din baby.

Energibesparende Smart ECO-tilstand

Energibesparende Smart ECO-tilstand

Den unikke Smart ECO-tilstand mindsker automatisk din sendestyrke og forøger dit batteris levetid. Jo tættere du er på dit barn, jo mindre strøm er nødvendigt for at opnå en perfekt forbindelse (ikke tilgængelig i USA og Canada).

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

78

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

22/06/2019

Norge

Norge

Meget fornøyd

Vi er meget fornøyde med produktet. God kvalitet på lyden og veldig bra dekning. Man hører babyen veldig godt. Anbefales!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD560/00 Dect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD560/00 Dect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon

29/05/2019

Deutschland

Deutschland

Super Babyphone

Wir sind mit dem Babyphone absolut zufrieden. Sehr guter Klang und Übertragung der Geräusche. Das einzige was fehlt ist ein Clip zur Befestigung an der Kleidung. Da hat jemand im Internet (über Google gefunden) eine Zeichnung für 3d Druck hinterlegt, diese habe ich benutzt und in einer Druckerei ein Clip aus Kunststoff drucken lassen. Passt super. Damit war das Problem behoben und das Babyphone hängt gut an der Kleidung und damit sind die Hände frei.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone

15/08/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Würde ich immer wieder kaufen

Die Bedienung ist einfach und unkompliziert. Das Nachtlicht ist sehr praktisch und stört nicht beim Schlafen. Guter Klang und keine nervigen Nebengeräusche.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023. 

  1. Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af omgivelserne og faktorer, der kan forårsage interferens.