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Udgået
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Natlampe og 5 beroligende vuggeviser<br>
Svarfunktion<br>
DECT-teknologi garanterer nul interferens fra andre transmitterende produkter som f.eks. andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der kan høre din baby
Hør hver eneste lille pludren og hvert eneste hik fuldstændigt klart. DECT-teknologi giver krystalklar lyd i høj kvalitet, så du altid kan høre din baby.
Den unikke Smart ECO-tilstand mindsker automatisk din sendestyrke og forøger dit batteris levetid. Jo tættere du er på dit barn, jo mindre strøm er nødvendigt for at opnå en perfekt forbindelse (ikke tilgængelig i USA og Canada).
4.3
ud af 5
78
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Lina
22/06/2019
Norge
Meget fornøyd
Vi er meget fornøyde med produktet. God kvalitet på lyden og veldig bra dekning. Man hører babyen veldig godt. Anbefales!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD560/00 Dect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD560/00 Dect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon
BabyphoneNutzer123
29/05/2019
Deutschland
Super Babyphone
Wir sind mit dem Babyphone absolut zufrieden. Sehr guter Klang und Übertragung der Geräusche. Das einzige was fehlt ist ein Clip zur Befestigung an der Kleidung. Da hat jemand im Internet (über Google gefunden) eine Zeichnung für 3d Druck hinterlegt, diese habe ich benutzt und in einer Druckerei ein Clip aus Kunststoff drucken lassen. Passt super. Damit war das Problem behoben und das Babyphone hängt gut an der Kleidung und damit sind die Hände frei.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone
Angiiiiiii
15/08/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Würde ich immer wieder kaufen
Die Bedienung ist einfach und unkompliziert. Das Nachtlicht ist sehr praktisch und stört nicht beim Schlafen. Guter Klang und keine nervigen Nebengeräusche.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023.
Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af omgivelserne og faktorer, der kan forårsage interferens.