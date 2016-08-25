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Udgået
SCD580/00
100 % privat tilslutning
Natlysprojektor med stjerner
Svarfunktion og MP3-vuggeviser
Vibrationsalarm
Måske har dit barn stadig svært ved at finde ro, når det bliver lagt. Hjælp dit barn med at falde til ro med natlysprojektoren med stjernehimmel, som kan aktiveres via forældre- eller babyenheden. (Fjernaktivering ikke tilgængelig i USA og Canada).
Få dit barn til at falde til ro med en sang, du selv har valgt, og natlampens varme, beroligende glød. Med MP3 Plug and Play kan du afspille dine egne udvalgte sange. Din personlige musik i børneværelset hjælper dit barn med at falde i søvn på ingen tid. (Fjernaktivering er ikke tilgængelig i USA og Canada).
DECT-teknologi garanterer nul interferens fra andre transmitterende produkter som f.eks. andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der kan høre din baby
4.0
ud af 5
120
Anmeldelser
Superfornøydmamma
25/08/2016
Norge
Kunne ikke vært mer fornøyd
Har den enkle modellen til storesøster I hus som er brukt I litt over 2 år nå. Den holder seg godt og er ingenting feil med den enda. siden vi var så fornøyd med den første gikk vi derfor for denne til lillebror også (to tette). Den har alt man trenger I en Babycall pluss mer. Personlig er jeg ikke noe for temperatur måler og fuktighets måler på en Babycall for at man blir litt for opphengt I det. Men det skader jo ikke. alt I alt en Så bra babycall at vi gikk for samme til begge to.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD580/00 DECT Baby Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD580/00 DECT Baby Monitor
Hacke
12/07/2020
Deutschland
Absolut zuverlässig
Ein tolles Produkt, wir benutzen es inzwischen seit fast 5 Jahren täglich und es hat uns noch nie enttäuscht. Die Einstellungen sind hervorragend, gerade dass sich die Empfindlichkeit hervorragend an die Situation im Kinderzimmer anpasst ist genial. Wenn es leise ist, hört man nichts aus dem Babyfon, wenn es Geräusche gibt werden sie verstärkt wiedergegeben, so dass man immer mitbekommt, was im Kinderzimmer passiert! Großartig.
Fordele
Geniale Überwachung ohne die Eltern nervös zu machen
Ulemper
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, aber am Netz hängt, gibt es einen kleinen, hohen Pfeifton von sich
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone
Dome80
29/01/2018
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
Alles TOP bei diesem Gerät. Das Einzige was ich mir besser vorgestellt hatte, ist die mp3 - Funktion. Besser wäre es gewesen, wenn an der Babystation eine USB-Schnittstelle vorhanden wäre, wo man einfach einen USB-Stick mit mp3's einstecken könnte und diese dann einfach mit den Tasten auf der Babystation bedienen bzw. abspielen kann.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone
Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af omgivelserne og faktorer, der kan forårsage interferens.