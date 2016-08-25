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  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>

Udgået

Philips Avent Audio MonitorsDect babyalarm Audio med stjernehimmel&lt;br>

SCD580/00

4
| (120) Anmeldelser
Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel&lt;br>
Philips testvindende sortiment af babyalarmer garanterer, at du altid kan overvåge dit barn på en tryg måde. Somme tider har dit barn bare brug for at høre lyden af din stemme, andre gange kan en beroligende vuggevise eller den hyggelige stjernehimmel gøre, at dit barn falder til ro. Med perfekt tilslutning, en krystalklar lyd, temperaturregulering, natlampe, hyggelig stjernehimmel, beroligende vuggeviser og personlige notifikationsindstillinger kan både du og dit barn være sikre på at sove roligere.&lt;br>
Se alle fordele

Tryghed og velbefindende for dig og dit barn

Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig stjernehimmel<br>

  • 100 % privat tilslutning

  • Natlysprojektor med stjerner

  • Svarfunktion og MP3-vuggeviser

  • Vibrationsalarm

Få dit barn til at falde til ro med natlysprojektoren med stjernehimmel

Måske har dit barn stadig svært ved at finde ro, når det bliver lagt. Hjælp dit barn med at falde til ro med natlysprojektoren med stjernehimmel, som kan aktiveres via forældre- eller babyenheden. (Fjernaktivering ikke tilgængelig i USA og Canada).

Natlampe + MP3 Plug and Play

Få dit barn til at falde til ro med en sang, du selv har valgt, og natlampens varme, beroligende glød. Med MP3 Plug and Play kan du afspille dine egne udvalgte sange. Din personlige musik i børneværelset hjælper dit barn med at falde i søvn på ingen tid. (Fjernaktivering er ikke tilgængelig i USA og Canada).

DECT-teknologi garanterer nul interferens og 100 % fortrolighed

DECT-teknologi garanterer nul interferens og 100 % fortrolighed

DECT-teknologi garanterer nul interferens fra andre transmitterende produkter som f.eks. andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der kan høre din baby

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

120

Anmeldelser

25/08/2016

Norge

Norge

Kunne ikke vært mer fornøyd

Har den enkle modellen til storesøster I hus som er brukt I litt over 2 år nå. Den holder seg godt og er ingenting feil med den enda. siden vi var så fornøyd med den første gikk vi derfor for denne til lillebror også (to tette). Den har alt man trenger I en Babycall pluss mer. Personlig er jeg ikke noe for temperatur måler og fuktighets måler på en Babycall for at man blir litt for opphengt I det. Men det skader jo ikke. alt I alt en Så bra babycall at vi gikk for samme til begge to.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD580/00 DECT Baby Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD580/00 DECT Baby Monitor

12/07/2020

Deutschland

Deutschland

Absolut zuverlässig

Ein tolles Produkt, wir benutzen es inzwischen seit fast 5 Jahren täglich und es hat uns noch nie enttäuscht. Die Einstellungen sind hervorragend, gerade dass sich die Empfindlichkeit hervorragend an die Situation im Kinderzimmer anpasst ist genial. Wenn es leise ist, hört man nichts aus dem Babyfon, wenn es Geräusche gibt werden sie verstärkt wiedergegeben, so dass man immer mitbekommt, was im Kinderzimmer passiert! Großartig.

Fordele

Geniale Überwachung ohne die Eltern nervös zu machen

Ulemper

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, aber am Netz hängt, gibt es einen kleinen, hohen Pfeifton von sich

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone

29/01/2018

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

Alles TOP bei diesem Gerät. Das Einzige was ich mir besser vorgestellt hatte, ist die mp3 - Funktion. Besser wäre es gewesen, wenn an der Babystation eine USB-Schnittstelle vorhanden wäre, wo man einfach einen USB-Stick mit mp3's einstecken könnte und diese dann einfach mit den Tasten auf der Babystation bedienen bzw. abspielen kann.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af omgivelserne og faktorer, der kan forårsage interferens.