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4 flasker
Flaskebørste
Ultra soft sut
Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.
Alle babyer spiser forskelligt og udvikler sig i deres eget tempo. Vi har designet en række forskellige gennemstrømningshastigheder, så du kan finde den perfekte til din baby og tilpasse flasken præcis til jer. Alle Natural Response-sutter er lavet af blød silikone.
Vi lærer alle i vores eget tempo. Sutterytmen er en færdighed, og nogle babyer udvikler den hurtigere end andre. Derfor kan nogle babyer i første omgang få gavn af vores "First Flow"-sut (sut 0), før de går videre til Natural Response-sutter. Skift til "First Flow"-sut, når dit barn er mere end 20 minutter om at drikke 50 ml med Natural Response-sutter. Prøv en Natural Response-sut med en højere gennemstrømningshastighed, hvis din baby leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Kontakt sundhedspersonale hvis der fortsat er problemer med at made barnet.
4.7
ud af 5
66
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
Diana24@
19/11/2024
Danmark
Good 👍
these bottles are the best! nothing gets lost, convenient measuring cup for liquid and the child is delighted, I think he even started asking to eat more with this bottle from Philips
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD657/11 Gavesæt til baby
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD657/11 Gavesæt til baby
Staceylou
03/09/2024
United Kingdom
Del af kampagnen
Brillant features you wouldn’t want anything else
Brillant I thought it was just going to be a camera but it plays songs and settles the children. Perfect view and clear if your going to get a baby monitor this is what you need
Fordele
Brillant
Ulemper
Can’t fault
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns
Kirstlou94
29/08/2024
United Kingdom
Del af kampagnen
Great bottles!
I had the same brand with my first born as my newborn now, and they are still just as good as they were 10 years ago. My baby loves them, she drinks out from them very comfortably havent had any issus with colic as of yet and shes 1 half months old now. She loves the dummy also! The bottle cleaner has also really come in handy cleaning the bottles, it isnt the best of brushes as still get residue ive noticed but bit more scrubbing and nice and clean. Great size bottles for newborn and few months older, differentflow teets also. Overall very happy with the bottles.
Fordele
Great for colic. Bottles the best and dummy is perfect!
Ulemper
Not the best brush.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
Natural Response-sutten frigiver kun mælk, når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, synke og ånde i deres naturlige rytme, som ved brystet.