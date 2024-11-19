ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
  • Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer

-20% rabat med kode: WBFW26

Philips Avent Natural ResponseGavesæt til baby

SCD657/11

4.7
| (66) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt
Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer
Giver aflappet og behagelig madning. Natural Response-sutten understøtter babyens unikke sutte-, synke- og ånderytme, mens AirFree-udluftningsventilen er designet til at holde luften væk fra maven for ekstra beskyttelse mod kolik, luft i maven og refluks.
Se alle fordele

Spar 20%

WBFW26
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

En sut, der fungerer som et bryst*

Flyder som fra et bryst, reducerer madningsproblemer

  • 4 flasker

  • Flaskebørste

  • Ultra soft sut

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.

Valg af den rigtige gennemstrømningshastighed til din baby

Valg af den rigtige gennemstrømningshastighed til din baby

Alle babyer spiser forskelligt og udvikler sig i deres eget tempo. Vi har designet en række forskellige gennemstrømningshastigheder, så du kan finde den perfekte til din baby og tilpasse flasken præcis til jer. Alle Natural Response-sutter er lavet af blød silikone.

Det er vigtigt at finde den rigtige sut

Det er vigtigt at finde den rigtige sut

Vi lærer alle i vores eget tempo. Sutterytmen er en færdighed, og nogle babyer udvikler den hurtigere end andre. Derfor kan nogle babyer i første omgang få gavn af vores "First Flow"-sut (sut 0), før de går videre til Natural Response-sutter. Skift til "First Flow"-sut, når dit barn er mere end 20 minutter om at drikke 50 ml med Natural Response-sutter. Prøv en Natural Response-sut med en højere gennemstrømningshastighed, hvis din baby leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Kontakt sundhedspersonale hvis der fortsat er problemer med at made barnet.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.7

ud af 5

66

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

3

19/11/2024

Danmark

Danmark

Good 👍

these bottles are the best! nothing gets lost, convenient measuring cup for liquid and the child is delighted, I think he even started asking to eat more with this bottle from Philips

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD657/11 Gavesæt til baby

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD657/11 Gavesæt til baby

03/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

Brillant features you wouldn’t want anything else

Brillant I thought it was just going to be a camera but it plays songs and settles the children. Perfect view and clear if your going to get a baby monitor this is what you need

Fordele

Brillant

Ulemper

Can’t fault

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns

29/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Great bottles!

I had the same brand with my first born as my newborn now, and they are still just as good as they were 10 years ago. My baby loves them, she drinks out from them very comfortably havent had any issus with colic as of yet and shes 1 half months old now. She loves the dummy also! The bottle cleaner has also really come in handy cleaning the bottles, it isnt the best of brushes as still get residue ive noticed but bit more scrubbing and nice and clean. Great size bottles for newborn and few months older, differentflow teets also. Overall very happy with the bottles.

Fordele

Great for colic. Bottles the best and dummy is perfect!

Ulemper

Not the best brush.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. Natural Response-sutten frigiver kun mælk, når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, synke og ånde i deres naturlige rytme, som ved brystet.