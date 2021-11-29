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  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby
  • Den mest pålidelige forbindelse til din baby

Philips AventDECT-babyalarm

SCD735/00

4.7
| (115) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt
Den mest pålidelige forbindelse til din baby
Vores SCD735-babyalarm giver dig større fleksibilitet med op til 24 timers overvågning før genopladning og krystalklar lyd. Med en bred vifte af beroligende egenskaber og tryghedsfunktioner. Din barn vil elske stjernenatlysprojektoren!
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

100 % privat forbindelse, uden forstyrrelser

Den mest pålidelige forbindelse til din baby

  • 100 % privat, uden forstyrrelser

  • Krystalklar lyd

  • Op til 24 timers overvågning

  • Natlysprojektor med stjerner

DECT-teknologi garanterer ingen forstyrrelser og 100 % privat forbindelse

DECT-teknologi garanterer ingen forstyrrelser og 100 % privat forbindelse

DECT-teknologi giver en sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der lytter med. Det garanterer, at der ikke forekommer forstyrrelser fra andre senderenheder - såsom andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner.

Krystalklar lyd takket være DECT-teknologi

DECT-teknologi giver krystalklar lyd, så du kan høre hver eneste lille fnisen, gurglen og hikkelyd i perfekt klarhed.

Energibesparende Smart ECO-tilstand til minimal transmission

Energibesparende Smart ECO-tilstand til minimal transmission

Den unikke Smart ECO-tilstand mindsker automatisk lydtransmissionen og forøger batteritiden. Jo tættere du er på barnet, jo mindre strøm skal der bruges for at opnå en perfekt forbindelse.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.7

ud af 5

115

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produkt

2

29/11/2021

Sverige

Sverige

Mycket bra produkt, perfekt med nattlampa

Allt du behöver i en baby monitor. Kristallklart ljud, be nattlampa och extra funktioner som stjärnhimmel och temperatur

Fordele

Bra ljud, batteritid

Ulemper

Något stor handenhet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD731/26 DECT-babyvakt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD731/26 DECT-babyvakt

14/01/2021

Sverige

Sverige

Som en dröm!

Rekommenderar till alla som känner att dem vill ha en babymonitor med bra funktioner!! Låång räckvidd och super bra ljud!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD734/26 DECT-babyvakt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD734/26 DECT-babyvakt

28/12/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Meine Bewertung für SCD733/26 DECT-Babyphone

ich finde das Produkt einfach nur klasse wir hatten froheren ein Einfaches aber aber seit dem wir dieses haben schlafen sogar wir sogar fiel besser weil es reagiert einfach sofort und man denkt das Baby liegt neben ein man kann die Empfindlichkeit seinen Bedürfnissen anpassen ; = )

Fordele

lautstarke, Empfindlichkeits Einstellung , Temperatur anzeige des raumes

Ulemper

keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023. 