Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
100 % privat, uden forstyrrelser
Krystalklar lyd
Op til 24 timers overvågning
Natlysprojektor med stjerner
DECT-teknologi giver en sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der lytter med. Det garanterer, at der ikke forekommer forstyrrelser fra andre senderenheder - såsom andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner.
DECT-teknologi giver krystalklar lyd, så du kan høre hver eneste lille fnisen, gurglen og hikkelyd i perfekt klarhed.
Den unikke Smart ECO-tilstand mindsker automatisk lydtransmissionen og forøger batteritiden. Jo tættere du er på barnet, jo mindre strøm skal der bruges for at opnå en perfekt forbindelse.
4.7
ud af 5
115
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Dann91
29/11/2021
Sverige
Del af kampagnen
Mycket bra produkt, perfekt med nattlampa
Allt du behöver i en baby monitor. Kristallklart ljud, be nattlampa och extra funktioner som stjärnhimmel och temperatur
Fordele
Bra ljud, batteritid
Ulemper
Något stor handenhet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD731/26 DECT-babyvakt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD731/26 DECT-babyvakt
Stijo
14/01/2021
Sverige
Som en dröm!
Rekommenderar till alla som känner att dem vill ha en babymonitor med bra funktioner!! Låång räckvidd och super bra ljud!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD734/26 DECT-babyvakt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD734/26 DECT-babyvakt
buschie002
28/12/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Meine Bewertung für SCD733/26 DECT-Babyphone
ich finde das Produkt einfach nur klasse wir hatten froheren ein Einfaches aber aber seit dem wir dieses haben schlafen sogar wir sogar fiel besser weil es reagiert einfach sofort und man denkt das Baby liegt neben ein man kann die Empfindlichkeit seinen Bedürfnissen anpassen ; = )
Fordele
lautstarke, Empfindlichkeits Einstellung , Temperatur anzeige des raumes
Ulemper
keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023.