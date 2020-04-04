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  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
  • Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

Philips AventAnti-kolikflaske som gavesæt

SCD806/00

4.9
| (19) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*
Vores anti-kolikflaske er designet til at holde luft væk fra din babys mave for at reducere kolik og ubehag, samtidig med at afbrydelser i madningen reduceres. Med den indbyggede anti-kolikventil føres luft væk fra din babys mave.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Designet til uafbrudt madning

Klinisk påvist, at den reducerer kolik og ubehag*

  • Startsæt til spædbørn

  • 4 oz/125 ml + 9 oz/260 ml

  • Til nyfødte + langsomt gennemløb

  • 0 m+ & 1 m+

Dokumentation for, at antikolik-ventil mindsker kolik*

Dokumentation for, at antikolik-ventil mindsker kolik*

Vores antikolik-ventil er designet til at holde luft væk fra din babys mave for at reducere kolik og ubehag. Mens dit barn mades, slipper ventilen, som er integreret i sutten, luft ind i flasken for at undgå undertryk, og ventilerer luften mod bunden af flasken. Dermed bliver luften i flasken og holdes væk fra barnets mave for at reducere kolik og ubehag.

60 % mindre klynken om natten*

60 % mindre klynken om natten*

Philips Avent Anti-colic-flasken reducerer klynken. Børn, der blev madet med Philips Avent Anti-colic-flasker, klynkede 60 % mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en antikolik-flaske fra et konkurrerende mærke.*

Den riflede struktur forhindrer sammenklapning for uafbrudt madning

Den riflede struktur forhindrer sammenklapning for uafbrudt madning

Suttens form betyder, at barnet får sikkert fat, og den riflede struktur hjælper med at forhindre, at sutten klapper sammen, og giver en behagelig, uafbrudt madning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.9

ud af 5

19

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

04/04/2020

España

España

Una maravilla

He estado probando estos biberones durante un par de semanas y puedo decir sin miedo a equivocarme que me declaro fiel a la marca 100%. Sencillamente me encantan, por varios motivos. El primero y más importante es que veo que mi bebé no sufre de cólicos exagerados (todos los bebés tienen gases) y hace las tomas genial. En segundo lugar, su diseño me parece sencillo, compacto, fácil de limpiar y cómodo de agarrar. Las tetinas son intercambiables según el flujo que necesites. Y en tercer lugar, el pack me parece todo un acierto, con dos biberones pequeños (de 125ml),dos grandes (de 260ml), un cepillo para limpiarlos y un chupete. *Ojo al detalle del chupete, que lleva tapa!! Me parece genial para que no se vaya rozando por ahí!!* En conclusión, un set muy completo, de buena calidad y que de momento, en lo que a mi bebé respecta, da buen resultado con los cólicos. Ideal para regalar

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Todo

Ulemper

Nada

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Biberones SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Biberones SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos

27/03/2020

España

España

Muy buena opción de biberones para recién nacido

Con el uso de estos biberones, hemos notado que nuestro bebé toma menos aire durante las tomas ya que se agarra mejor a esta tetina que a otras que hemos probado y reduce la cantidad de veces que él solito se desengancha del biberón. Eso junto con que además el sistema anticólico funciona muy bien, nos ha facilitado las tomas y digestiones del bebé. Además me ha sorprendido la facilidad para limpiar el biberón con el cepillo. Adjunto una foto para que se vea cómo el cepillo llega a la parte de arriba redondeada que (al menos en otros biberones que había usado) era la más complicada de lavar y muchas veces los esterilizaba directamente en lugar de lavarlos solamente con tal de asegurar que no quedaba nada en ningún rincón, por lo que envejecían mucho más rápido. También el agarre de este biberón me parece muy práctico, porque con el tiempo de irlo usando, mi bebé ha ido poniendo las manitas alrededor y podía cogerlo, que con otros, incluso de la misma marca, que son más bajitos pero más regorditos, les cuesta más a los peques cogerlos. Así que considero que este producto es muy bueno. Lo único que quizás añadiría, es que el set incluyese alguna tetina diferente adicional, ya que el biberón de 260ml ya es para bebés más mayores, que quizas requieran de un flujo mayor y con la tetina de recién nacido a lo mejor se queda corto ya para esos biberones para más mayores.

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Facilidad de limpieza, y buen funcionamiento anticólico

Ulemper

Me gustaría que incluyese alguna tetina de flujo mayor.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Biberones SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Biberones SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos

26/03/2020

España

España

Calidad Inmejorable

Recommiendo a todo mi entorno que tienen bebés y estan sufriendo las problemas de colicos. Estoy muy satisfecho con el producto. Para mi bebé se ha lucido.

Fordele

Su sistema de válvula anti-cólicos deja el aire permanezca en el biberón en vez de alojarse en la barriguita. Además es diseño atractivo, higeinico, practico, util, facil de limpiar y calidad inmejorable.

Ulemper

Hasta ahora no he encontrado ninguna pega

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Biberones SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Biberones SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

  2. 2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-flaske, havde færre koliktendenser og klynkede markant mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en anden flaske fra et konkurrerende mærke.

  3. Det er påvist, at suttens udformning forhindrer sammenklapning og deraf følgende luftindtagelse og afbrudt madning.

  4. Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvist, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd og klynken.