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  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
  • Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*

Philips AventAnti-kolik med AirFree™-åbning

SCD809/01

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*
AirFree™-åbningen er designet til at hjælpe dit barn til at sluge mindre luft. Sutten forbliver fyldt med mælk, selv når den holdes horisontalt, mens du mader barnet siddende. Reduktion af den luft, som et barn indtager, kan lette almindelige problemer ved madning såsom kolik, luft i maven og refluks.
Se alle fordele
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Holder mælken inde og luften ude

Designet til at reducere kolik, luft i maven og refluks*

  • 2 flasker

  • 4 oz/125 ml + 9 oz/260 ml

  • Til nyfødte + langsomt gennemløb

  • 0 m+ & 1 m+

Holder mælken inde og luften ude for nem, siddende madning

Holder mælken inde og luften ude for nem, siddende madning

Sutten forbliver fuld af mælk, selv når sutteflasken er vandret, så din baby kan drikke i en mere naturlig, siddende position. Dette kan reducere refluks, luft i maven og gøre madning mere behagelig for dig og den lille.

Sutten forbliver fuld af mælk, ikke luft

Sutten forbliver fuld af mælk, ikke luft

Vores unikke AirFree™-åbning trækker luft væk fra sutten, så dit barn sluger mindre luft, mens barnet drikker. Dette kan være med til at reducere almindelige problemer ved madning såsom kolik, refluks og luft i maven.

Dokumentation for, at anti-kolik-systemet mindsker kolik og klynk*

Dokumentation for, at anti-kolik-systemet mindsker kolik og klynk*

Kliniske undersøgelser har vist, at Philips Avent-sutteflasken reducerer kolik og klynk*. Hvordan? En ventil i sutten forhindrer opbygning af vakuum, mens din baby drikker, så uafbrudt madning er mulig. Dette kan være med til at reducere kolik, luft i maven, gylp og bøvs.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

24/09/2021

Deutschland

Deutschland

Sehr hochwertige Qualität

Ich kann die Anti-colic AirFree Flaschen echt nur empfehlen, meine Tochter fast 4 Wochen alt hatte starke colic weil sie an jeder Flasche sehr viel Luft geschluckt hatte. Ich habe wirklich alle Marken durch gekauft und nun diese AirFree Avent Flasche probiert und bin total begeistert. Das Fläschchen geben ist so entspannt wie noch noch nie zuvor und die verschraubdeckel passen auch echt auf alle Avent Flaschen. Ich würde diese Flaschen jederzeit wieder kaufen.

Fordele

Anti-colic funktion ist super

Ulemper

Es gibt absolut keine Nachteile

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

12/07/2021

Deutschland

Deutschland

Das AirFree Ventil ist großartig

Fürs Nachtfläschen super. Das Ventil sorgt für besseren Fluss. Wir haben 3 Ventile im Einsatz. Jetzt ist eines nach 8 Monaten kaputt gegangen und wir kaufen wieder ein Set mit Ventil.

Fordele

Nahrungsfluss besser, weniger Luft im Bauch

Ulemper

Muss auch mit gereignigt werden. Die schmale Silikonlippe wirk empfindlich.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. AirFree™-åbningen er designet til at hjælpe dit barn til at sluge mindre luft. Sutten forbliver fyldt med mælk, selv når den holdes horisontalt, mens du mader barnet siddende. Reduktion af den luft, som et barn indtager, kan lette almindelige problemer ved madning såsom kolik, luft i maven og refluks.

  2. 2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-sutteflaske, udviste færre koliktendenser sammenlignet med en konventionel sutteflaske og en betydelig nedsættelse i klynk om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en anden sutteflaske fra et konkurrerende mærke.

  3. Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvis, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd, klynken, oppustethed og gylp.