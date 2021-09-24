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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
2 flasker
4 oz/125 ml + 9 oz/260 ml
Til nyfødte + langsomt gennemløb
0 m+ & 1 m+
Sutten forbliver fuld af mælk, selv når sutteflasken er vandret, så din baby kan drikke i en mere naturlig, siddende position. Dette kan reducere refluks, luft i maven og gøre madning mere behagelig for dig og den lille.
Vores unikke AirFree™-åbning trækker luft væk fra sutten, så dit barn sluger mindre luft, mens barnet drikker. Dette kan være med til at reducere almindelige problemer ved madning såsom kolik, refluks og luft i maven.
Kliniske undersøgelser har vist, at Philips Avent-sutteflasken reducerer kolik og klynk*. Hvordan? En ventil i sutten forhindrer opbygning af vakuum, mens din baby drikker, så uafbrudt madning er mulig. Dette kan være med til at reducere kolik, luft i maven, gylp og bøvs.
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
KVD95
24/09/2021
Deutschland
Sehr hochwertige Qualität
Ich kann die Anti-colic AirFree Flaschen echt nur empfehlen, meine Tochter fast 4 Wochen alt hatte starke colic weil sie an jeder Flasche sehr viel Luft geschluckt hatte. Ich habe wirklich alle Marken durch gekauft und nun diese AirFree Avent Flasche probiert und bin total begeistert. Das Fläschchen geben ist so entspannt wie noch noch nie zuvor und die verschraubdeckel passen auch echt auf alle Avent Flaschen. Ich würde diese Flaschen jederzeit wieder kaufen.
Fordele
Anti-colic funktion ist super
Ulemper
Es gibt absolut keine Nachteile
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
nochmal Papa mit 54
12/07/2021
Deutschland
Das AirFree Ventil ist großartig
Fürs Nachtfläschen super. Das Ventil sorgt für besseren Fluss. Wir haben 3 Ventile im Einsatz. Jetzt ist eines nach 8 Monaten kaputt gegangen und wir kaufen wieder ein Set mit Ventil.
Fordele
Nahrungsfluss besser, weniger Luft im Bauch
Ulemper
Muss auch mit gereignigt werden. Die schmale Silikonlippe wirk empfindlich.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
AirFree™-åbningen er designet til at hjælpe dit barn til at sluge mindre luft. Sutten forbliver fyldt med mælk, selv når den holdes horisontalt, mens du mader barnet siddende. Reduktion af den luft, som et barn indtager, kan lette almindelige problemer ved madning såsom kolik, luft i maven og refluks.
2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-sutteflaske, udviste færre koliktendenser sammenlignet med en konventionel sutteflaske og en betydelig nedsættelse i klynk om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en anden sutteflaske fra et konkurrerende mærke.
Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvis, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd, klynken, oppustethed og gylp.