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Gratis fragt fra 300 DKK
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2 flasker
ultra air-sut
Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og madning med flaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.
Alle babyer spiser forskelligt og udvikler sig i deres eget tempo. Vi har designet en række forskellige gennemstrømningshastigheder, så du kan finde den perfekte til din baby og tilpasse flasken præcis til jer. Alle Natural Response-sutter er lavet af blød silikone.
Vi er gået over til et tempobaseret system til gennemstrømningsnavigation. Start med den sut, der følger med flasken. Prøv en lavere gennemstrømning, hvis mælken løber ud af barnets mund, eller hvis barnet gisper. Prøv en højere gennemstrømning, hvis barnet leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Når vi foretager denne opdatering, kan du modtage begge typer pakker.
4.8
ud af 5
204
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
malgosiawes
11/12/2024
Danmark
Del af kampagnen
Perfekt gave til en nybagt mor
PHILIPS Avent Natural SCD838/11 flaskesættet er det perfekte produkt til starten af amningen af dit barn. Jeg ammer med bryst dagligt, men der er situationer i vores daglige hver dag, når vi har travlt eller er på vej og vores datter er sulten. Så har jeg altid en flaske med min tidligere optøede mælk med. Hvorfor bruger jeg flasker fra Philips Avent? Flaskerne har en responsiv sut med et specielt design, der sikrer, at mælken kun strømmer ud af flasken, når barnet sutter aktivt. Når barnet holder en pause for at synke eller trække vejret, kommer mælken ikke ud af flasken. Derudover efterligner suttens form brystets form og tekstur - den er bred, blød og fleksibel. Den antikoliske ventil forhindrer luft i at trænge ind i babyens mave, hvilket reducerer risikoen for kolik og ubehag. Hver baby har sit eget drikkertempo, og derfor er sutten designet til at imødekomme hver enkelt af deres behov. Du vil helt sikkert finde den perfekte mælkegennemstrømningshastighed og tilpasse den til din babys behov. Det bløde og fleksible Ultra Soft suttebetræk er også behageligt, da det tilpasser sig barnets kinder og reducerer irritation eller mærker. Sættet indeholder en børste med et specielt buet hoved og et specielt modelleret håndtag, som gør det nemt at vaske alle flasker eller andre foderprodukter grundigt. Det er vigtigt, at både sutter og flasker indeholder ikke bisphenol A (0 % BPA, i henhold til EU-direktiv 10/2011), så de er helt sikre for barnets helbred. En yderligere fordel ved produktet er, at det er kompatibelt med andre PHILIPS Avent-produkter, så du kan kombinere udvalgte elementer for at skabe det perfekte sæt.
Fordele
Naturligt greb med brystformet sut
Ulemper
Ingen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt
Sz_alesandra
10/12/2024
Danmark
Del af kampagnen
Perfekte første flasker
Jeg er tilfreds med produktet. Synes flasker er nemt og gode at holde. Nemme at gøre rent. Mine tvillinger fik har ikke problemer med at spise/drikke fra dem. De kan selv holde dem og ser ikke ud til at de får for meget luft i maven pga flaskerne. Vi er tilfredse og kan klart anbefale.
Fordele
God til holde og nemme at gøre rent.
Ulemper
Har ikke noget i mod
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt
Majorfnuller
08/12/2024
Danmark
Del af kampagnen
Super godt sutteflaske sæt
Jeg har valgt at give dette sutteflaskesæt 5 stjerner fordi det er de bedste vi endnu har prøvet da man nemt kan vælge hvor hurtigt gennemstrømningen skal være og barnet selv skal sutte for at få noget meget lignende almindelig amning. Et godt sæt med flere forskellige dele som kan bruges sammen med barnet der vokser. Selve suttetoppene er rigtig bløde og nemme at rengøre efter brug.
Fordele
Nemheden og kvaliteten i suttetoppene
Ulemper
Kan ikke komme på noget dårligt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
0 % BPA iht. EU forskrift 10/2011