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Philips Avent Natural Response Gavesæt til nyfødt
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SCD837/12
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Vejledning med vigtige oplysninger
Alle (14)
Funktionalitet (1)
Kan jeg bruge Natural Response-sutten sammen med den originale Natural-flaske?
Hvordan kan jeg se forskel på Natural- og Natural Response-sutter?
Kan jeg bruge Natural Response-sutten uden AirFree-åbningen?
Hvordan bruges AirFree-åbningen med Avent Natural Response-flasken?
Hvorfor afviser mit barn Natural Response-sutten?
AventSutteflaskedæksel
Min Philips Avent Natural- eller Natural Response-sut klapper sammen
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