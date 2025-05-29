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  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme

-10% rabat med kode: WBFW26

Philips Avent Natural ResponseGavesæt til nyfødte af glas

SCD878/11

4.3
| (18) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
Understøtter babyens individuelle drikkerytme
Natural Response-sutten frigiver kun mælk, når barnet drikker aktivt. Babyer kan drikke i deres egen rytme ligesom ved brystet, så det er nemt at kombinere amning og flaskeamning. Det er vigtigt at finde den rigtige sut. Se mere info nedenfor.
Se alle fordele
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

En sut, der fungerer som et bryst

Understøtter babyens individuelle drikkerytme

  • 3 sutteflasker

  • ultra soft sut

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.

Naturligt greb med brystformet sut

Naturligt greb med brystformet sut

Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og spise på en behagelig måde.

Det er vigtigt at finde den rigtige sut

Det er vigtigt at finde den rigtige sut

Vi lærer alle i vores eget tempo. Sutterytmen er en færdighed, og nogle babyer udvikler den hurtigere end andre. Derfor kan nogle babyer i første omgang få gavn af vores "First Flow"-sut (sut 0), før de går videre til Natural Response-sutter. Skift til "First Flow"-sut, når dit barn er mere end 20 minutter om at drikke 50 ml med Natural Response-sutter. Prøv en Natural Response-sut med en højere gennemstrømningshastighed, hvis din baby leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Kontakt sundhedspersonale hvis der fortsat er problemer med at made barnet.

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

18

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

3
2

29/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Love these bottles!

This is the first time I have used glass bottles and I love them! Feels so much better using them compared to plastic ones, especially when sterilising them. The bottles don’t lose their colour and always look brand new. Would highly recommend these bottles.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set

19/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Quailität

Ich finde die Glas Fläschchen einfach toll. Die Form sowie die 2 unterschiedlichen Größen sind sehr gut gemacht. Die Fläschchen sind aus Glas und absolut nicht rutschig sie bleiben auch nach dem spülen schön griffig. Ich persönlich finde es sehr gut das sie aus Glas sind denn sie ziehen so die Gerüche nicht an, egal ob von der Babymilch oder vom Spülmittel nach dem abwaschen. Die Plastikhaube die als Auslaufschutz dient ist auch sehr stabil und lässt sich dank der Einkerbung sehr leicht öffnen. Auf jeder Flasche sind die ml angegeben was das portionieren der Babynahrung erleichtert. Ich bin von diesem Fläschchen Set überzeugt da es mich von seiner Qualität her begeistert hat. Trotz das die Fläschchen aus Glas sind liegen sie nicht schwer in der Hand.

Fordele

Da das Material Glas ist nimmt es keine Gerüche auf sowie es die Plsatikfläschchen tun.

Ulemper

Keine, alles bestens

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

18/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

DasFlaschenSet Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas ist perfekt geeignet für unseren Kleinen , da es leider mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt nicht so richtig klappt , bin ich froh gleich diese Flaschen benutzt zu haben und damit ohne Probleme die erste aufregende Zeit mit dem Kleinen gemeistert habe. Ich kann die Fläschchen wärmsten empfehlen.

Fordele

Größe, Sauger, Material

Ulemper

Keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

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  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

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