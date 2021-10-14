Nu har jeg testet Philips Avent Connected Baby Video Monitor (SCD923/26) et par uger og synes at det er en god babymonitor som er lige til at gå til, ganske nem. Det første jeg lagde mærke til da jeg pakkede den ud og kiggede på brugsanvisningen, var hvor nem og lige til brugsanvisningen er. Det hele er forklaret med billeder og symboler, så man er absolut ikke i tvivl om noget. Den har nogle gode funktioner, bl.a. kan man vælge melodier på den hvis ens baby har brug for lidt baggrundsstøj til at falde i søvn til. Hos os virker kun white noise og det er en af valgmulighederne, så det var fantastisk at den kunne afspilles fra kameraenheden. Den slukker selv efter det antal min. man sætter den til. Derudover er det muligt at tænde for et svagt lys lidt a la vågelys, hvilket også automatisk slukker efter x antal minutter. Der er også en talefunktion, så man kan snakke til baby fra skærmenheden. Jeg er imponeret over hvor godt billede den viser selvom det er helt mørkt i rummet og der er mulighed for at zoome ind. Derudover viser den også rumtemperaturen og man kan indstille den til at alarmere hvis temperaturen er for høj. Batteriet på skærmen holder rigtig godt og det er super at man også kan følge med fra ens smartphone via en app. Alt i alt har jeg været rigtig tilfreds med dette produkt. Den giver tryghed og det er tydeligt at se om ens baby bare roder rundt og græder i søvne eller om det rent faktisk er vågent. Den eneste lille ulempe er at kameraenheden skal tilsluttes stikkontakt. Så skal man være sikker på at der er en stikkontakt i nærheden.