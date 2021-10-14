Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Kamera med Full HD
Forældreenhed med 12 timers driftstid
Secure Connect-system
Opret forbindelse via app: Baby Monitor+
Vores helt eget Secure Connect-system bruger flere krypterede links fra babyenheden til forældreenheden og appen. For en beroligende robust og privat forbindelse.
Se og hør din lille derhjemme og på farten med Philips Avent-app’en Baby Monitor+. Ved hjælp af Wi-Fi eller mobilt internet kan du overvåge og trøste fra et hvilket som helst sted.
Babyenheden anvender et fuld HD-kamera med nattesyn og digital zoom, der giver klare billeder af dit barns værelse dag og nat.
4.1
ud af 5
365
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
med-cph
14/10/2021
Danmark
Del af kampagnen
Awesome baby monitor!
This baby monitor is so much better than audio-only monitors or video monitors from other brands! This Philips baby monitor gives you so many option, either on your smartphone or on the provided wireless screen. With the wireless screen you can listen to and watch baby, as well as activate music to be played on the camera' speaker, or speak to baby. Good thing is that it works without Wifi so when you turn on the screen you can directly see and hear baby. Super nice when baby is sleeping out of home and you don't want to bother setting up Wifi password etc. The screen monitor has a battery and it seems like battery life is quite good. Through the Philips app on your smartphone you can do so much more! Setting up the camera on your Wifi is super easy and quite smart (you have to "show" the camera a QR code from the app on your smartphone screen). And then you can watch and listen to baby, and you don't even have to keep the app opened/phone unlocked! This is really nice! On top of that, you have an awesome function that will notify you if a level of noise is reached or if movement is going on in front of the camera. This is genius because you don't have to listen or watch and you get alerted when you should be!! Top recommendation!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor
TBBK
03/10/2021
Danmark
Del af kampagnen
Baby Video Monitoren er den tryghed jeg manglede
Produktet er modtaget til test i samarbejde med Philips, og Philips har ingen redaktionel indflydelse på vurderingen, jeg giver // Vores søn vågner mange gange om natten, og med denne video monitor er nemt for os at vurdere, hvornår han er rigtig vågen og det bare er en drøm. Der er fantastisk billede med nattesyn, som gør det nemt at se hvad der sker ned til mindste detalje - og samtidig går lyden ligeså godt igennem, som hvis man var inde på værelset. Opsætning af både kamera og monitorskærm er yderst nemt og med den dertilhørende app på telefonen, får du skærm direkte på telefonen. Denne opsætning foregik også uden besvær. Det eneste, jeg kan sætte en finger på, er det faktum at "power" lyset på selve kameraet lyser svagt, når det er tændt. Her savner jeg lidt muligheden for at slukke dette. Dog har det ikke forstyrret vores søns søvn, blot en lille tanke, jeg personligt ville elske muligheden for. Alt i alt er vi rigtig glade for at have fået muligheden for at opleve produktet her førstehånd og kommer til at få glæde af den mange år frem ved vores fremtidige børn også
Fordele
God lyd og video, en fantastisk tryghed, nem opsætning
Ulemper
Power lys på kamera lyser svagt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor
Barb86
28/09/2021
Danmark
Del af kampagnen
Fedt produkt med gode funktioner som giver tryghed
Nu har jeg testet Philips Avent Connected Baby Video Monitor (SCD923/26) et par uger og synes at det er en god babymonitor som er lige til at gå til, ganske nem. Det første jeg lagde mærke til da jeg pakkede den ud og kiggede på brugsanvisningen, var hvor nem og lige til brugsanvisningen er. Det hele er forklaret med billeder og symboler, så man er absolut ikke i tvivl om noget. Den har nogle gode funktioner, bl.a. kan man vælge melodier på den hvis ens baby har brug for lidt baggrundsstøj til at falde i søvn til. Hos os virker kun white noise og det er en af valgmulighederne, så det var fantastisk at den kunne afspilles fra kameraenheden. Den slukker selv efter det antal min. man sætter den til. Derudover er det muligt at tænde for et svagt lys lidt a la vågelys, hvilket også automatisk slukker efter x antal minutter. Der er også en talefunktion, så man kan snakke til baby fra skærmenheden. Jeg er imponeret over hvor godt billede den viser selvom det er helt mørkt i rummet og der er mulighed for at zoome ind. Derudover viser den også rumtemperaturen og man kan indstille den til at alarmere hvis temperaturen er for høj. Batteriet på skærmen holder rigtig godt og det er super at man også kan følge med fra ens smartphone via en app. Alt i alt har jeg været rigtig tilfreds med dette produkt. Den giver tryghed og det er tydeligt at se om ens baby bare roder rundt og græder i søvne eller om det rent faktisk er vågent. Den eneste lille ulempe er at kameraenheden skal tilsluttes stikkontakt. Så skal man være sikker på at der er en stikkontakt i nærheden.
Fordele
God billedekvalitet, let at anvende, god lyd, mange funktioner
Ulemper
Kameraenhed skal bruge strømtilslutning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023.
Op til 400 meter udendørs og 50 meter indendørs
I Eco-tilstand efter fuld opladning