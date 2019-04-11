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  • Ideel til forsigtige drikkere
  • Ideel til forsigtige drikkere
  • Ideel til forsigtige drikkere
  • Ideel til forsigtige drikkere
  • Ideel til forsigtige drikkere
  • Ideel til forsigtige drikkere
  • Ideel til forsigtige drikkere
  • Ideel til forsigtige drikkere
  • Ideel til forsigtige drikkere
  • Ideel til forsigtige drikkere
  • Ideel til forsigtige drikkere
  • Ideel til forsigtige drikkere
  • Ideel til forsigtige drikkere

Philips Avent Baby BottlesNatural-sutteflaske

SCF039/17

4.4
| (20) Anmeldelser
Ideel til forsigtige drikkere
Inkluderer en First Flow-sut. Den lille beholder er med til at sikre, at der er en passende mængde til babyens mindre mave. Flaskerne er designet til at reducere kolik og ubehag ved at lede luften væk fra barnets mave. Fungerer sammen med alle Natural Line-sutter.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Ideel til forsigtige drikkere

Ideel til forsigtige drikkere

  • 60 ml (2 oz)

  • 0 m+

Designet til at mindske kolik

Designet til at mindske kolik

Sutten er designet til at mindske ammeproblemer ved at lede luften væk fra babyens mave.

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Fleksibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Vores fleksible, spiralformede design kombineret med komfortkronblade tillader naturlige bevægelser, mens babyen får mad.

Blød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Blød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

20

Anmeldelser

2
1

11/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Cute and handy bottle

Cute little bottle, good and quality looking. Been using it for a while now and must say that the numbers prints are scrubbed off much. The size of this bottle is good for newborn because of small capacity but even later on can be used as a water bottle, just the teat can be replaced to faster flow. Overall the bottle is useful, easy to use, easy to clean. There was no trouble with combine breast feeding with bottle feeding. Highly recommended

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

16/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

This product is easy to use and it’s great

This product is very easy to use, it has great performance for feeding new borns. I’d recommend to anyone.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

11/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Baby Bottle

My baby didn't mind using this bottle, she went very easily from breast to this. It has a good design, comfortable to hold, easy to clean. I would recommend this product.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvist, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd og klynken.