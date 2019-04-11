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SCF039/17
60 ml (2 oz)
0 m+
Sutten er designet til at mindske ammeproblemer ved at lede luften væk fra babyens mave.
Vores fleksible, spiralformede design kombineret med komfortkronblade tillader naturlige bevægelser, mens babyen får mad.
Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.
4.4
ud af 5
20
Anmeldelser
Ewazakho
11/04/2019
United Kingdom
Del af kampagnen
Cute and handy bottle
Cute little bottle, good and quality looking. Been using it for a while now and must say that the numbers prints are scrubbed off much. The size of this bottle is good for newborn because of small capacity but even later on can be used as a water bottle, just the teat can be replaced to faster flow. Overall the bottle is useful, easy to use, easy to clean. There was no trouble with combine breast feeding with bottle feeding. Highly recommended
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Annie23
16/02/2019
United Kingdom
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This product is easy to use and it’s great
This product is very easy to use, it has great performance for feeding new borns. I’d recommend to anyone.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Catdogg
11/02/2019
United Kingdom
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Baby Bottle
My baby didn't mind using this bottle, she went very easily from breast to this. It has a good design, comfortable to hold, easy to clean. I would recommend this product.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
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