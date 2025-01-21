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  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1
  • Beroliger nyfødte fra dag 1

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/04

4.7
| (434) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt
Beroliger nyfødte fra dag 1
Trøster fra første dag. Philips Avent ultra start-sutten er lavet, så den passer til nyfødtes lille mund og kan bruges sikkert, indtil de er seks måneder. Uanset hvem der tager sig af babyen, er komfort og trøst ikke langt væk.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Lille og let med en pasform, der er helt rigtig

Beroliger nyfødte fra dag 1

  • Designet til nyfødte

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • Pakke med 2

  • 0-2 m

Den helt rigtige pasform til små munde

Den helt rigtige pasform til små munde

Vores sut til nyfødte er designet til at passe til mund og ansigt på helt små børn. Den er meget lille og let, hvilket gør den til deres ideelle første sut og opfylder deres naturlige suttebehov fra dag ét.

98 % af babyerne tog godt imod sutten*

98 % af babyerne tog godt imod sutten*

Vi har spurgt forældre, hvordan deres små reagerer på vores noprede silikonesutter, og i gennemsnit svarede 98 %, at deres børn tager godt imod Philips Avents ultra-sutter.

Optimalt for en sund udvikling i munden

Optimalt for en sund udvikling i munden

Vores ortodontiske, symmetriske og bløde silikonesutter er designet til naturlig oral udvikling.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

434

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

21/01/2025

Sverige

Sverige

Mjuka nappar med suverän passform!

Väldigt mjuka och snälla nappar som dessutom har en väldigt genomtänkt design. Mycket lätta att göra rena och väldigt omtyckt av barnet.

Fordele

Passform och design

Ulemper

Inga!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

10/01/2025

Sverige

Sverige

Bra napp

Den här produkten är fantastisk för bebisar som älskar dummys, den är definitivt värd att skaffa för din nyfödda. jag rekommenderar den här produkten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/02 ultra start

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/02 ultra start

09/01/2025

Sverige

Sverige

Nappar för mörkerseende.

Jag gillar denna napp för att den lyser i mörkret, så den är lätt att hitta på nätterna när vår bebis tappar den. En till sak som jag gillar är boxen som följer med. Den funkar bra för att sterilisera napparna. Praktiskt var också att dom hade samma form som vår första napp.

Fordele

Lyser i mörker. Sterilisera i mikro.

Ulemper

Inget vad jag vet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. 2023 forbrugertest i USA bekræfter, at 98 % accepterer den teksturerede Philips Avent-sut, der anvendes i vores ultra-sutter (n=201).

  2. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug