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    • En let, åndbar sut En let, åndbar sut En let, åndbar sut
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      Philips Avent ultra air-sut

      SCF080

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      En let, åndbar sut

      Berolig din baby med en sut, der lader huden ånde. Philips Avent ultra air-sortimentet har ekstra store huller til at holde huden tør. De lette sutteskjold er designet til at øge luftstrømmen. Fås i forskellige farver og design.

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      ultra air-sut
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      ultra air-sut

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      En let, åndbar sut

      Ekstra store lufthuller lader din babys hud ånde

      • Lader babyens hud ånde
      • 0-6 m
      • Ortodontiske og BPA-frie
      • 2-pak
      Lader huden ånde

      Lader huden ånde

      Ekstra store lufthuller ventilerer blidt din babys hud og holder den blød og tør.

      Moderne farver og design

      Moderne farver og design

      Ultra Air-sortimentet er altid topmoderne. De lyse og farverige design giver dig og din baby mulighed for at more jer med at prøve de nyeste modeller.

      Den ideelle struktur giver øget komfort

      Den ideelle struktur giver øget komfort

      Alt vedrørende ultra air-sutten er designet til at føles let og behageligt, herunder den silkeagtige sut.

      Elsket af spædbørn over hele verden*

      Elsket af spædbørn over hele verden*

      Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på vores noprede silikonesutter, og i gennemsnit svarede 98 %, at deres børn tager godt imod Philips Avents ultra soft- og ultra air-sutter.

      Tilpasser sig den naturlige form på gane, tænder og gummer

      Tilpasser sig den naturlige form på gane, tænder og gummer

      Hold øje med dit barns orale udvikling med en symmetrisk sut, der tilpasser den naturlige form på barnets gane, tænder og gummer.

      Steriliser og opbevar i ét praktisk etui

      Steriliser og opbevar i ét praktisk etui

      ultra air-rejseetuiet fungerer også som en sterilisator, så alt hvad du skal gøre, er at tilsætte lidt vand og lægge den i mikrobølgeovnen. Derefter kan du være sikker på, at den er ren til næste brug.

      Tekniske specifikationer

      • Hvad følger med

        ultra air-sut
        2  stk.
      Badge-D2C

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      Anmeldelser

      Vær den første til at gennemgå dette emne

      • Amerikanske forbrugerundersøgelser i 2016-2017 viser, at gennemsnitligt 98 % af babyerne tog godt imod den teksturerede Philips Avent-sut, der bruges til vores 0-6m og 6-18m ultra air- og ultra soft-sutter.
      • Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
      • Verdens førende sutmærke

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