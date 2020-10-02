SCF080
En let, åndbar sut
Berolig din baby med en sut, der lader huden ånde. Philips Avent ultra air-sortimentet har ekstra store huller til at holde huden tør. De lette sutteskjold er designet til at øge luftstrømmen. Fås i forskellige farver og design.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
ultra air-sut
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Ekstra store lufthuller ventilerer blidt din babys hud og holder den blød og tør.
Ultra Air-sortimentet er altid topmoderne. De lyse og farverige design giver dig og din baby mulighed for at more jer med at prøve de nyeste modeller.
Alt vedrørende ultra air-sutten er designet til at føles let og behageligt, herunder den silkeagtige sut.
Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på vores noprede silikonesutter, og i gennemsnit svarede 98 %, at deres børn tager godt imod Philips Avents ultra soft- og ultra air-sutter.
Hold øje med dit barns orale udvikling med en symmetrisk sut, der tilpasser den naturlige form på barnets gane, tænder og gummer.
ultra air-rejseetuiet fungerer også som en sterilisator, så alt hvad du skal gøre, er at tilsætte lidt vand og lægge den i mikrobølgeovnen. Derefter kan du være sikker på, at den er ren til næste brug.
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