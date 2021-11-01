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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Lader babyens hud ånde
BPA-fri
Pakke med 2 stk., 80 % plantebaseret*
0-6 m
Huller i skjoldet giver luft til din babys hud og holder den tør for at opnå ultimativ beroligende komfort.
Vores ortodontiske sutter er fremstillet af blød silikone for at understøtte naturlig muskelbevægelse i munden, hvilket hjælper med at reducere risikoen for tandstillingsfejl. Den smalle sut er designet til at reducere trykket mellem tunge og gane. Philips Avent Ultra-sutter er uafhængigt godkendt af Oral Health Foundation. De er fremstillet af 100 % silikone af fødevarekvalitet og er mere robuste og langtidsholdbare end sutter af gummi (latex) og fri for BPA, BPS, ftalater, PVC og polycykliske aromatiske kulbrinter.
Vores teksturerede silikonesutter er designet til at efterligne følelsen af mors bryst. Da vi spurgte forældre, hvordan deres barn reagerer på dem, svarede et gennemsnit på 98 %, at deres babyer har taget godt imod Philips Avent ultra-sutter.
4.7
ud af 5
682
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
Anne5500
01/11/2021
Danmark
Del af kampagnen
Super fine sutter
Rigtige fine sutter, som min datter er glad for. Hun er flaskebarn, og vi bruger også Philips flasker, så derfor er det fedt med sutter, så vi har noget af samme kvalitet. Og så er sutterne nemme at sterilisere med den lille boks, dee medfølger.
Fordele
Lækker kvalitet
Ulemper
Intet :-)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Anaskasmo
30/10/2021
Danmark
Del af kampagnen
Good package for sterilizing and very good materia
The product is very good and the baby like it but I think the plastic should be more soft for baby and the hole product it can be lighter . In general i will give it 8 from 10 and i will recommend it
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Skib99
29/10/2021
Danmark
Del af kampagnen
Fremragende sut!
Behagelig sut som er langt bedre end andre vi har prøvet før. Vi er yderst glade for dette produkt og kan varmt anbefale det til alle der har barn i alderen 0-3 år. Vores baby på 1 år virker meget tilfreds med sutten.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Dele af hård plast, undtagen silikonesut (massebalancemetode).
Baseret på resultaterne af amerikanske forbrugertest (2023, n=201).
forbrugertest fra 2023 i USA bekræfter, at 98 % vænnede sig til den teksturerede Philips Avent-sut, der anvendes i vores ultra-sutter (n=201).
Sammenlignet med traditionelle steriliseringsmetoder (kogning) af sutter.