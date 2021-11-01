Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Lad babyens hud ånde
Ortodontiske og BPA-frie
Pakke med 2
0-6 m
Ekstra store lufthuller ventilerer din babys hud, så den er mere tør, mens babyen bruger sutten.
Vi har spurgt forældre, hvordan deres små reagerer på vores noprede silikonesutter, og i gennemsnit svarede 98 %, at deres børn tager godt imod Philips Avents ultra soft- og ultra air-sutter.
Vi foretog et samvittighedsfuldt valg mht. silikonematerialet til vores ultra soft- og ultra air-sutter, da det er et sikkert og inaktivt materiale med udbredt anvendelse til medicinske formål, fri for farlige kemikalier, endokrinaktive stoffer (f.eks. BPA) og allergener.
4.7
ud af 5
682
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
Anne5500
01/11/2021
Danmark
Del af kampagnen
Super fine sutter
Rigtige fine sutter, som min datter er glad for. Hun er flaskebarn, og vi bruger også Philips flasker, så derfor er det fedt med sutter, så vi har noget af samme kvalitet. Og så er sutterne nemme at sterilisere med den lille boks, dee medfølger.
Fordele
Lækker kvalitet
Ulemper
Intet :-)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Anaskasmo
30/10/2021
Danmark
Del af kampagnen
Good package for sterilizing and very good materia
The product is very good and the baby like it but I think the plastic should be more soft for baby and the hole product it can be lighter . In general i will give it 8 from 10 and i will recommend it
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Skib99
29/10/2021
Danmark
Del af kampagnen
Fremragende sut!
Behagelig sut som er langt bedre end andre vi har prøvet før. Vi er yderst glade for dette produkt og kan varmt anbefale det til alle der har barn i alderen 0-3 år. Vores baby på 1 år virker meget tilfreds med sutten.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Amerikanske forbrugerundersøgelser i 2016-2017 viser, at gennemsnitligt 98 % af babyerne tog godt imod den teksturerede Philips Avent-sut, der bruges til vores ultra air- og ultra soft sutter.
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug