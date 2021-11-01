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  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde

Philips Avent ultra airsut

SCF085/31

4.7
| (682) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt
Lader dit barns hud ånde
Berolig med behagelig luft. Philips Avent ultra air-sutten har ekstra store lufthuller for at holde babyens hud tør. Fås i forskellige farver og designs.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Ekstra store lufthuller for mere bekvem beroligelse af barnet

Lader dit barns hud ånde

  • Lad babyens hud ånde

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • Pakke med 2

  • 6-18 m

Lader babyens hud ånde

Lader babyens hud ånde

Ekstra store lufthuller ventilerer din babys hud, så den er mere tør, mens babyen bruger sutten.

98 % af babyerne tog godt imod sutten*

98 % af babyerne tog godt imod sutten*

Vi har spurgt forældre, hvordan deres små reagerer på vores noprede silikonesutter, og i gennemsnit svarede 98 %, at deres børn tager godt imod Philips Avents ultra soft- og ultra air-sutter.

Sut fremstillet af 100 % silikone, der også kan anvendes til fødevarer

Sut fremstillet af 100 % silikone, der også kan anvendes til fødevarer

Vi foretog et samvittighedsfuldt valg mht. silikonematerialet til vores ultra soft- og ultra air-sutter, da det er et sikkert og inaktivt materiale med udbredt anvendelse til medicinske formål, fri for farlige kemikalier, endokrinaktive stoffer (f.eks. BPA) og allergener.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

682

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

01/11/2021

Danmark

Danmark

Super fine sutter

Rigtige fine sutter, som min datter er glad for. Hun er flaskebarn, og vi bruger også Philips flasker, så derfor er det fedt med sutter, så vi har noget af samme kvalitet. Og så er sutterne nemme at sterilisere med den lille boks, dee medfølger.

Fordele

Lækker kvalitet

Ulemper

Intet :-)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

30/10/2021

Danmark

Danmark

Good package for sterilizing and very good materia

The product is very good and the baby like it but I think the plastic should be more soft for baby and the hole product it can be lighter . In general i will give it 8 from 10 and i will recommend it

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

29/10/2021

Danmark

Danmark

Fremragende sut!

Behagelig sut som er langt bedre end andre vi har prøvet før. Vi er yderst glade for dette produkt og kan varmt anbefale det til alle der har barn i alderen 0-3 år. Vores baby på 1 år virker meget tilfreds med sutten.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Amerikanske forbrugerundersøgelser i 2016-2017 viser, at gennemsnitligt 98 % af babyerne tog godt imod den teksturerede Philips Avent-sut, der bruges til vores ultra air- og ultra soft sutter.

  2. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug