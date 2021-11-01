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  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde
  • Lader dit barns hud ånde

Philips Avent Pacifierultra air

SCF087/02

4.7
| (682) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt
Lader dit barns hud ånde
Beroligende og åndbar med store lufthuller. 9 ud af 10 forældre er enige: Philips Avent ultra air-sutter er behagelige for mit barn.** Beroligende lindring er altid ved hånden, uanset hvem der passer barnet. Nu 80 % plantebaseret.*
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Ekstra store lufthuller for mere bekvem beroligelse af barnet

Lader dit barns hud ånde

  • Lader babyens hud ånde

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • Pakke med 2 stk., 80 % plantebaseret*

  • 0-6 m

Ekstra store lufthuller lader din babys hud ånde

Ekstra store lufthuller lader din babys hud ånde

Huller i skjoldet giver luft til din babys hud og holder den tør for at opnå ultimativ beroligende komfort.

Ortodontisk sut, som er designet til at give en naturlig udvikling af munden

Ortodontisk sut, som er designet til at give en naturlig udvikling af munden

Vores ortodontiske sutter er fremstillet af blød silikone for at understøtte naturlig muskelbevægelse i munden, hvilket hjælper med at reducere risikoen for tandstillingsfejl. Den smalle sut er designet til at reducere trykket mellem tunge og gane. Philips Avent Ultra-sutter er uafhængigt godkendt af Oral Health Foundation. De er fremstillet af 100 % silikone af fødevarekvalitet og er mere robuste og langtidsholdbare end sutter af gummi (latex) og fri for BPA, BPS, ftalater, PVC og polycykliske aromatiske kulbrinter.

Elsket af babyer med 98 % positiv suttilvænning***

Elsket af babyer med 98 % positiv suttilvænning***

Vores teksturerede silikonesutter er designet til at efterligne følelsen af mors bryst. Da vi spurgte forældre, hvordan deres barn reagerer på dem, svarede et gennemsnit på 98 %, at deres babyer har taget godt imod Philips Avent ultra-sutter.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.7

ud af 5

682

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

01/11/2021

Danmark

Danmark

Super fine sutter

Rigtige fine sutter, som min datter er glad for. Hun er flaskebarn, og vi bruger også Philips flasker, så derfor er det fedt med sutter, så vi har noget af samme kvalitet. Og så er sutterne nemme at sterilisere med den lille boks, dee medfølger.

Fordele

Lækker kvalitet

Ulemper

Intet :-)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

30/10/2021

Danmark

Danmark

Good package for sterilizing and very good materia

The product is very good and the baby like it but I think the plastic should be more soft for baby and the hole product it can be lighter . In general i will give it 8 from 10 and i will recommend it

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

29/10/2021

Danmark

Danmark

Fremragende sut!

Behagelig sut som er langt bedre end andre vi har prøvet før. Vi er yderst glade for dette produkt og kan varmt anbefale det til alle der har barn i alderen 0-3 år. Vores baby på 1 år virker meget tilfreds med sutten.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ultra air SCF080/01 sut

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Dele af hård plast, undtagen silikonesut (massebalancemetode).

  2. Baseret på resultaterne af amerikanske forbrugertest (2023, n=201).

  3. forbrugertest fra 2023 i USA bekræfter, at 98 % vænnede sig til den teksturerede Philips Avent-sut, der anvendes i vores ultra-sutter (n=201).

  4. Sammenlignet med traditionelle steriliseringsmetoder (kogning) af sutter.

  5. Af hygiejnemæssige årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug.