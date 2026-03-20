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Sutter
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Philips Avent ultra soft sut
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SCF091/33
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Brugervejledning
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Jeg har læst nyheder om sutter og BPA – sådan undersøges det, at Philips Avent-sutter er BPA-fri.
Er det sikkert at bruge misfarvede Philips Avent-produkter?
Hvorfor er Avent-sutter lavet af silikone i stedet for latex?
Hvad er forskellene mellem Philips Avent-sutter?
Er retningslinjerne for Philips Avent vigtige?
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