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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Ultrablød og fleksibel
Ortodontiske og BPA-frie
4-pak
0-6 m
Babyhud kræver ekstra pleje. Vores skjoldteknologi lader denne sut følge de naturlige kurver i din babys ansigt. Dit barn får færre mærker på huden og mindre irritation på kinderne.
Vi har spurgt forældre, hvordan deres små reagerer på vores noprede silikonesutter, og i gennemsnit svarede 98 %, at deres børn tager godt imod Philips Avents ultra soft- og ultra air-sutter.
Vores afrundede skjold minimerer trykket på babyens kinder for at være ekstra nænsomme mod huden.
4.7
ud af 5
733
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produkt
Ola2803
07/01/2022
Danmark
Del af kampagnen
Super soft og rigtig godt Sut
Hej. Vi har testet den her intra soft sut og den er bare perfekt til de små. Den har rigtig godt pasform til de helt små børn. Og det er jo rigtig, den er super soft. Min datter var rigtig glæde til at ha den. Jeg vil anbefale den til alle “ny” mødre da den er perfekt som første sut til din lille ny.
Fordele
Soft og ikke alt for stor
Ulemper
Kan ikke finde noget imod
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Snehvide
20/12/2021
Danmark
Del af kampagnen
Såå blød
Jeg har valgt SCF223/02 ultra soft sutten, fordi min datter havde bruge for en ny sut. Jeg søgte en blød sut. Den er virkelige blød i kvaliteten, og der er blevet taget højde for babyens sutte behov. Jeg vil helt klart anbefale denne sut.
Fordele
Så blød
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Mor.dut
13/12/2021
Danmark
Del af kampagnen
Fantastiske sutter
Vil anbefale disse sutter til alle små børn, de er dejlig bløde og laver ikke mærker som så mange andre sutter gør. De er nemme at rengøre, æsken kan komme i mikrobølgeovnen med lidt vand og sutterne i, plus æsken kan bruges til opbevaring af dem.
Fordele
Er kun for dette produkt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Amerikanske forbrugerundersøgelser i 2016-2017 viser, at gennemsnitligt 98 % af babyerne tog godt imod den teksturerede Philips Avent-sut, der bruges til vores ultra air- og ultra soft sutter.
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug.