ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
  • Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt

Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/20

4.1
| (335) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt
Philips Avent Sutten er designet med udgangspunkt i de naturlige konturer i babyens ansigt. Det buede, hjerteformede skjold støder ikke ind i babyens lille næse. Sutten er fremstillet af silikone af medicinsk kvalitet og distribueres på hospitaler i hele Europa*
Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Fleksibel, medicinsk silikone

Passer perfekt til de naturlige kurver i babyens ansigt

  • Silikonedesign i ét stykke

  • 0-6 m

  • BPA-fri

  • 2-pak

Følger dit barns ansigtsform for øget komfort

Følger dit barns ansigtsform for øget komfort

Det specielle buede, hjerteformede skjold er designet til at følge babyens naturlige kurver, så det giver maksimal komfort uden at støde ind i barnets lille næse.

Design i ét stykke, fremstillet af 100 % silikone af medicinsk kvalitet

Design i ét stykke, fremstillet af 100 % silikone af medicinsk kvalitet

Sutten har et holdbart design i ét stykke, der er fremstillet udelukkende af fleksibel silikone i medicinsk kvalitet. Vores team af eksperter har skabt den specielt til dit nyfødte barn på 0-6 måneder.

Bruges på hospitaler i hele Europa*

Bruges på hospitaler i hele Europa*

Sutterne i Philips Avent-serien bruges på hospitaler i hele Europa. Læger og sygeplejersker stoler på dens beroligende virkning på nyfødte.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.1

ud af 5

335

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

03/12/2021

Danmark

Danmark

Fremragende produkt

Der er ikke meget at sige om en sut, men jeg må sige at den lever op til mine forventninger, og så lidt mere. Mit barn kan bruge denne i længere tid uden irritationer, som jo er et kæmpe plus!

Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/22 Soothie

Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/22 Soothie

03/12/2021

Danmark

Danmark

Perfekt sut

En super fin sut, som lever op til de krav man engang har til sådan et produkt. Jeg er meget tilfreds, og det er den lille også. Der skal ikke meget overvejelse til at give den 5 stjerner :)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/21 Soothie

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/21 Soothie

21/11/2021

Danmark

Danmark

Den beroligende sut

Denne nye udgave af Soothie sutten er helt klart en forbedring i forhold til den gamle udgave. Den er lettere og virker mere blød både i sutte delen, men generelt synes jeg det opleves blødere og de buede kanter får den til at fremstå mere behagelig. Det er en fordel at sutten består af en del, så når man har skoldet den er der ikke noget vand der kan gemme sig. En behagelig sut, til at berolige de helt små.

Fordele

Består kun af en del, let og blød

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/21 Soothie

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Soothie SCF099/21 Soothie

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Alle vores sutter har samme sutform, design i ét stykke og materiale og fås med en række forskellige skjoldformer, herunder dem, der bruges på hospitaler i hele Europa

  2. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug