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  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag

Udgået

Philips AventClassic-sut

SCF124/01

Udviklet til din babys behov for komfort hver dag

Vær med til at opfylde den lilles livsvigtige suttebehov døgnet rundt med Philips Avent Classic-sutten. Vores ortodontiske, sammenklappelige sut fås i flere farver og tager højde for din babys naturlige mundudvikling.

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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Smart design, krystalklart udseende

Udviklet til din babys behov for komfort hver dag

  • Til den altafgørende trøst

  • 0-6 m

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • 2-pak

9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter*

9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter*

Babyer ved, hvad de kan lide! Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på Philips Avent-sutter, og 9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter.*

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.

Fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien

Fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien

Du kan være sikker på, at den lilles komfort er i gode hænder. Denne sut er fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien.*

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Verdens førende sutmærke

  2. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug

  3. Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin

  4. Årets producent i 2014

  5. Testet online med 100 mødre, Storbritannien 2012