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Udgået
SCF124/01
Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
Vær med til at opfylde den lilles livsvigtige suttebehov døgnet rundt med Philips Avent Classic-sutten. Vores ortodontiske, sammenklappelige sut fås i flere farver og tager højde for din babys naturlige mundudvikling.
Til den altafgørende trøst
0-6 m
Ortodontiske og BPA-frie
2-pak
Babyer ved, hvad de kan lide! Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på Philips Avent-sutter, og 9 ud af 10 babyer tager godt imod vores sutter.*
Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.
Du kan være sikker på, at den lilles komfort er i gode hænder. Denne sut er fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien.*
Anmeldelser
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Verdens førende sutmærke
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin
Årets producent i 2014
Testet online med 100 mødre, Storbritannien 2012