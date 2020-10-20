Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Sutter
Alle serier
Philips Avent Classic-sut
Udgået
Support
SCF124/01
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Yderligere uddannelsesindhold - English (US)
Alle (9)
Sådan stopper barnet med at bruge Philips Avent-sutter
Sådan kontroller du, om en Philips Avent-sut er sikker
Hvor lang tid kan en Philips Avent-sut bruges?
Hvorfor er Avent-sutter lavet af silikone i stedet for latex?
Hvordan fjerner jeg vand fra en Philips Avent-sut?
Kontrollér garantibetingelserne, og start udskiftning eller reparation af dit produkt
Garanti
Vores produktgarantipolitikker
Service og udskiftning
Få dit defekte produkt serviceret eller udskiftet
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig