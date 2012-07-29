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Udgået
0-6 m
Så Philips Avent-sutten nemt kan fjernes uden problemer
Flade, dråbeformede og symmetriske Philips Avent-sutter, der tager hensyn til den naturlige udvikling i din babys gane, tænder og gummer, selv hvis sutten ender omvendt i munden.
Philips Avent-silikonesutten er fri for smag og lugt, så det er mere sandsynligt, at dit barn vil acceptere den. Silikonen er blød, transparent, nem at rengøre og bliver ikke klistret. Sutten er stærk, holdbar og kommer ikke ud af form og bliver ikke misfarvet med tiden.
5.0
ud af 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
SRiffat
29/07/2012
United Kingdom
the product is good
My hubby buy it for the baby and it was good.my baby loves to play with it or sometimes she just go to sleep by putting in her mouth after a while.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF132/02 Freeflow soothers
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF132/02 Freeflow soothers
Claire7812
29/07/2012
United Kingdom
Best dummy you can buy
Great dummy, comes in so many colours and is robust after months of use
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF132/02 Freeflow soothers
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF132/02 Freeflow soothers
Cheryl2012
22/07/2012
United Kingdom
Great product :)
My baby loved this type of soother. I had tried a few other brands on him first but this type was the only one he would take to. They are well made and being orthodontic makes it even better for a little one's mouth. Would highly reccomend to everyone who is planning on giving their baby a soother.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF132/02 Freeflow soothers
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF132/02 Freeflow soothers
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.