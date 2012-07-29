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  • Ekstra luft til følsom hud
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  • Ekstra luft til følsom hud
  • Ekstra luft til følsom hud
  • Ekstra luft til følsom hud
  • Ekstra luft til følsom hud

Udgået

Philips AventModerne Freeflow-sutter

SCF132/32

5
| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Ekstra luft til følsom hud
De ortodontiske, sammenfoldelige og symmetriske Avent-sutter tager højde for den naturlige udvikling af barnets gane, tænder og gummer. Alle Avent-sutter er lavet af silikone og er uden smag og lugt. Farverne kan variere.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Freeflow-sutteskjold og moderne design.

Ekstra luft til følsom hud

  • 0-6 m

Sikkerhedsring til at holde i

Sikkerhedsring til at holde i

Så Philips Avent-sutten nemt kan fjernes uden problemer

Ortodontiske, symmetrisk sammenfoldelige sutter

Ortodontiske, symmetrisk sammenfoldelige sutter

Flade, dråbeformede og symmetriske Philips Avent-sutter, der tager hensyn til den naturlige udvikling i din babys gane, tænder og gummer, selv hvis sutten ender omvendt i munden.

Brugervenlige silikonesutter

Brugervenlige silikonesutter

Philips Avent-silikonesutten er fri for smag og lugt, så det er mere sandsynligt, at dit barn vil acceptere den. Silikonen er blød, transparent, nem at rengøre og bliver ikke klistret. Sutten er stærk, holdbar og kommer ikke ud af form og bliver ikke misfarvet med tiden.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

the product is good

My hubby buy it for the baby and it was good.my baby loves to play with it or sometimes she just go to sleep by putting in her mouth after a while.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF132/02 Freeflow soothers

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF132/02 Freeflow soothers

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Best dummy you can buy

Great dummy, comes in so many colours and is robust after months of use

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF132/02 Freeflow soothers

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF132/02 Freeflow soothers

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great product :)

My baby loved this type of soother. I had tried a few other brands on him first but this type was the only one he would take to. They are well made and being orthodontic makes it even better for a little one's mouth. Would highly reccomend to everyone who is planning on giving their baby a soother.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF132/02 Freeflow soothers

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF132/02 Freeflow soothers

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  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 