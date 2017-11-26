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SCF135/06
3 doser
Den indvendige del kan fjernes, så enheden omdannes til et praktisk bæger til snacks
Philips Avent-dispenseren til mælkepulver indeholder 3 på forhånd afmålte doser mælkepulver - ideelt til rejser
Alle dele kan steriliseres samt kommes i mikrobølgeovn og opvaskemaskine, så rengøring er hurtigt og nemt
3.8
ud af 5
30
Anmeldelser
Paulinka0512
26/11/2017
United Kingdom
perfect for feeding
The size of individual container is perfect for the purpose. I'm so pleased that It really helped me at night time when there is no time to do it when baby's crying for milk. Easy clean and put together and very easy to dispense powder.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Lisa22
04/07/2017
United Kingdom
Brilliant
So easy to use compact and very usefull would highly recommend
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Hayley
24/07/2012
United Kingdom
One of the most useful items I use as a new mom
I have tried 4 or 5 different dispensers but this is by far the best.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go