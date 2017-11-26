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Philips AventMælkepulverdispenser

SCF135/06

3.8
| (30) Anmeldelser
Ideel til rejser
Denne enhed kan indeholde 3 opmålte portioner mælkepulver i adskilte rum. Når dit barn skal have mad, hælder du blot pulveret i flasken med forkogt, afkølet vand. Den kan bruges som skål eller beholder ved at tage de indre rum ud.
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BPA-fri

Ideel til rejser

  • 3 doser

Den indvendige del kan fjernes

Den indvendige del kan fjernes

Den indvendige del kan fjernes, så enheden omdannes til et praktisk bæger til snacks

Kan rumme nok modermælkserstatning til tre portioner á 260 ml

Kan rumme nok modermælkserstatning til tre portioner á 260 ml

Philips Avent-dispenseren til mælkepulver indeholder 3 på forhånd afmålte doser mælkepulver - ideelt til rejser

Hele enheden kan steriliseres samt tåle mikrobølgeovn og opvaskemaskine

Alle dele kan steriliseres samt kommes i mikrobølgeovn og opvaskemaskine, så rengøring er hurtigt og nemt

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

30

Anmeldelser

3

26/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

perfect for feeding

The size of individual container is perfect for the purpose. I'm so pleased that It really helped me at night time when there is no time to do it when baby's crying for milk. Easy clean and put together and very easy to dispense powder.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

04/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

So easy to use compact and very usefull would highly recommend

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

One of the most useful items I use as a new mom

I have tried 4 or 5 different dispensers but this is by far the best.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

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