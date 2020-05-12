ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
  • Udviklet til din babys behov for komfort hver dag

Udgået

Philips AventClassic-sut

SCF182/24

4.8
| (168) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt
Udviklet til din babys behov for komfort hver dag
Vær med til at opfylde den lilles livsvigtige suttebehov døgnet rundt med Philips Avent Classic-sutten. Vores ortodontiske, sammenklappelige sut fås i flere farver og tager højde for din babys naturlige mundudvikling.
Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Sut til maksimal komfort. Sjovt udvalg

Udviklet til din babys behov for komfort hver dag

  • Til den altafgørende trøst

  • 6-18 m

  • Ortodontiske og BPA-frie

  • 2-pak

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Designet til at give en naturlig udvikling i munden

Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.

Fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien

Fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien

Du kan være sikker på, at den lilles komfort er i gode hænder. Denne sut er fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien.*

Sikkerhedshåndtag til nem fjernelse

Sikkerhedshåndtag til nem fjernelse

Vores sikkerhedshåndtag gør det nemt at fjerne babyens sut når som helst. Selv små hænder kan gribe fat i det!

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.8

ud af 5

168

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produkt

12/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Amazing

This product is amazing! Teat is really soft and will soothe anyone!

Fordele

Always will buy as great for anyone

Ulemper

Na

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF182/34 Classic soother

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF182/34 Classic soother

05/07/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great dummies cute little designs nice colours

Thought these were really great little dummies I love the shape of them and the size easy for children to hold and grip I also love the cute little pictures which they have in them and the colours are really nice too very noticeable which helps them be easier to find

Fordele

Great size easy for kids to handle nice notable colours easy to spot if they get lost cute little pictures which keep the kids entertained

Ulemper

Nothing

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF169/37 Classic soother

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF169/37 Classic soother

01/07/2019

United Kingdom

United Kingdom

Philips medarbejder

AVENT soother

[Employee of philipsglobal] very good quality of the material, thanks to these soothers my child has no more colic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF169/37 Classic soother

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF169/37 Classic soother

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 

  1. Verdens førende sutmærke

  2. Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug

  3. Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin

  4. Årets producent i 2014