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Udgået
Til den altafgørende trøst
6-18 m
Ortodontiske og BPA-frie
2-pak
Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.
Du kan være sikker på, at den lilles komfort er i gode hænder. Denne sut er fremstillet på vores prisbelønnede produktionsanlæg i Storbritannien.*
Vores sikkerhedshåndtag gør det nemt at fjerne babyens sut når som helst. Selv små hænder kan gribe fat i det!
3.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Jlin1984
10/07/2019
Nederland
Na 2 dagen al stuk
Na 2 dagen al stuk, mijn dochter vindt deze speen heerlijk, dus dan toch maar blijven kopen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF195/03 Classic-fopspeen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF195/03 Classic-fopspeen
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Verdens førende sutmærke
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin
Årets producent i 2014