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  • Steriliser nemt, hvor som helst
  • Steriliser nemt, hvor som helst
  • Steriliser nemt, hvor som helst
  • Steriliser nemt, hvor som helst
  • Steriliser nemt, hvor som helst
  • Steriliser nemt, hvor som helst
  • Steriliser nemt, hvor som helst

Philips AventSterilisator til mikroovn

SCF281/02

4.6
| (168) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt
Steriliser nemt, hvor som helst
Uanset hvor din dag fører dig hen, kan du sterilisere din babys flasker og tilbehør hurtigt og sikkert. Vores bærbare design er let at tage med dig, og stor nok til at rumme 4 flasker og tilbehør
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Til brug hjemme, eller når du er ude

Steriliser nemt, hvor som helst

  • Dræber 99,9 % af skadelige bakterier

  • Steriliserer i løbet af 2 minutter

  • Passer til 4 Philips Avent-flasker

  • Passer til de fleste mikrobølgeovne

Sterilisator til mikrobølgeovn klar på kun 2 minutter

Sterilisator til mikrobølgeovn klar på kun 2 minutter

Dampsterilisatoren til mikrobølgeovne kan anvendes til at sterilisere sutteflasker og andre produkter på blot 2 minutter, så 99,9 % af alle bakterier dræbes. Den nøjagtige længde på cyklussen afhænger naturligvis af watt-tallet på din mikrobølgeovn. 2 minutter ved 1200-1850 W, 4 minutter ved 850-1100 W, 6 minutter ved 500-800 W.

Dræber 99,9 % af alle bakterier*

Dræber 99,9 % af alle bakterier*

Dampsterilisatoren til mikrobølgeovne dræber beviseligt 99,9 % af alle smittestoffer og bakterier.*

Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer

Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer

Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer, hvis låget ikke åbnes.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

168

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

1

11/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Mrs.

very nice sterilser easy to use as befor i used a ordanary one with milton tablet i defo reconmend this one fits bottles in well easy to keep clean and very quick to use

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization

17/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Easy simple and does the job

For a simple steriliser, it does a great a job and can hold a number of bottles, pumps, and all sort of things you need for your baby.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization

10/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Perfect and compact

Ideal as I have limited workspace in my kitchen Easy to transport when staying away from home

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testresultaterne leveres af et uafhængigt testlaboratorium.

  2. Enten den gamle eller den nye papirbaserede emballage kan modtages i overgangsperioden