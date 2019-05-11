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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Dræber 99,9 % af skadelige bakterier
Steriliserer i løbet af 2 minutter
Passer til 4 Philips Avent-flasker
Passer til de fleste mikrobølgeovne
Dampsterilisatoren til mikrobølgeovne kan anvendes til at sterilisere sutteflasker og andre produkter på blot 2 minutter, så 99,9 % af alle bakterier dræbes. Den nøjagtige længde på cyklussen afhænger naturligvis af watt-tallet på din mikrobølgeovn. 2 minutter ved 1200-1850 W, 4 minutter ved 850-1100 W, 6 minutter ved 500-800 W.
Dampsterilisatoren til mikrobølgeovne dræber beviseligt 99,9 % af alle smittestoffer og bakterier.*
Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer, hvis låget ikke åbnes.
4.6
ud af 5
168
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
callybag12
11/05/2019
United Kingdom
Mrs.
very nice sterilser easy to use as befor i used a ordanary one with milton tablet i defo reconmend this one fits bottles in well easy to keep clean and very quick to use
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization
Moali
17/10/2018
United Kingdom
Easy simple and does the job
For a simple steriliser, it does a great a job and can hold a number of bottles, pumps, and all sort of things you need for your baby.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization
Chrissy156
10/04/2018
United Kingdom
Del af kampagnen
Perfect and compact
Ideal as I have limited workspace in my kitchen Easy to transport when staying away from home
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testresultaterne leveres af et uafhængigt testlaboratorium.
Enten den gamle eller den nye papirbaserede emballage kan modtages i overgangsperioden