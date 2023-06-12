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Flaskesterilisator og -tørrer
Premium
Sterilisering er skånsom, effektiv og uden kemikalier med Philips Avent. Alle sterilisatorer bruger ren damp – intet andet – til at dræbe 99,9 % af skadelige bakterier*.
Det tager kun 40 minutter at gøre flaskerne klar til din babys næste madning. Efter effektiv dampsterilisering tørrer en fokuseret stråle af filtreret luft flasker og tilbehør, så de er klar til brug med det samme.
Vores nye drypbakke beskytter varmepladen mod mælkedråber, hvilket reducerer risikoen for ubehagelige lugte.
4.6
ud af 5
163
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Tonje
12/06/2023
Norge
Bekræftet køber
Redder hverdagen
Veldig godt produkt. Fungerer akkurat som det skal.
Fordele
Steriliserer veldig godt og effektivt.
Ulemper
Kalk kommer fort, men lett å få vekk med hvit eddik.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF293/00 Sterilisator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF293/00 Sterilisator
NJJD
29/09/2024
United Kingdom
Bekræftet køber
Perfect steriliser!
Love its design, simplicity and ease of use. Dries bottles perfectly
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF293/01 Baby bottle steriliser
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF293/01 Baby bottle steriliser
First time mam
20/07/2022
United Kingdom
Excellent Product
This is perfect for first time mums like myself. It’s great with the 3 different options. I always use the sterilise and dry option. It is worth the money for definate! I wouldn’t look at any others as I was very pleased with this.
Fordele
The auto function.
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF293/01 Baby bottle steriliser
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF293/01 Baby bottle steriliser
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testresultaterne leveres af et uafhængigt testlaboratorium.
Enten den gamle eller den nye papirbaserede emballage kan modtages i overgangsperioden