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  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar
  • Steriliser, tør og opbevar

-10% rabat med kode: WBFW26

Philips AventSterilisator

SCF293/00

4.6
| (163) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt
Steriliser, tør og opbevar
Vær klar til barnets næste madning på 40 minutter. Førsteklasses flaskesterilisator og -tørrer bruger stråler af filtreret luft til at tørre flasker, før den slukker. Sterilisatoren er hurtig og hygiejnisk og dræber 99,9 % af alle bakterier * for at give ro i sindet ved hver madning.
Se alle fordele

Spar 10%

WBFW26
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Kraftig damp steriliserer, filtreret luft tørrer

Steriliser, tør og opbevar

  • Flaskesterilisator og -tørrer

  • Premium

Sig farvel til skadelige bakterier

Sig farvel til skadelige bakterier

Sterilisering er skånsom, effektiv og uden kemikalier med Philips Avent. Alle sterilisatorer bruger ren damp – intet andet – til at dræbe 99,9 % af skadelige bakterier*.

En fuld steriliserings- og tørrecyklus varer kun 40 minutter

En fuld steriliserings- og tørrecyklus varer kun 40 minutter

Det tager kun 40 minutter at gøre flaskerne klar til din babys næste madning. Efter effektiv dampsterilisering tørrer en fokuseret stråle af filtreret luft flasker og tilbehør, så de er klar til brug med det samme.

Designet til at reducere risikoen for ubehagelige lugte

Designet til at reducere risikoen for ubehagelige lugte

Vores nye drypbakke beskytter varmepladen mod mælkedråber, hvilket reducerer risikoen for ubehagelige lugte.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.6

ud af 5

163

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produkt

12/06/2023

Norge

Norge

Bekræftet køber

Redder hverdagen

Veldig godt produkt. Fungerer akkurat som det skal.

Fordele

Steriliserer veldig godt og effektivt.

Ulemper

Kalk kommer fort, men lett å få vekk med hvit eddik.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF293/00 Sterilisator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF293/00 Sterilisator

29/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Perfect steriliser!

Love its design, simplicity and ease of use. Dries bottles perfectly

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF293/01 Baby bottle steriliser

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF293/01 Baby bottle steriliser

20/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Product

This is perfect for first time mums like myself. It’s great with the 3 different options. I always use the sterilise and dry option. It is worth the money for definate! I wouldn’t look at any others as I was very pleased with this.

Fordele

The auto function.

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF293/01 Baby bottle steriliser

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF293/01 Baby bottle steriliser

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testresultaterne leveres af et uafhængigt testlaboratorium.

  2. Enten den gamle eller den nye papirbaserede emballage kan modtages i overgangsperioden