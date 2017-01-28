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  • Sterilisering på farten

Philips AventSteriliseringsposer til mikrobølgeovn

SCF297/05

4.5
| (23) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt
Sterilisering på farten
Philips Avent-dampsteriliseringsposer til mikroovn er en hurtig, nem og effektiv metode til at sikre, at du altid har sterile babyflasker og -produkter, uanset hvor du befinder dig. Med hver pose kan du på blot 90 sekunder sterilisere flasker i mikroovnen.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Nem og hurtig sterilisering når som helst og hvor som helst

Sterilisering på farten

  • Sterilisering på farten

  • Dræber 99,9 % af skadelige bakterier

  • Nem at anvende

  • 5 poser til 100 cyklusser

Dampsterilisering med mikrobølgeovn klar på kun 90 sekunder

Dampsterilisering med mikrobølgeovn klar på kun 90 sekunder

Hver genanvendelige dampsteriliseringspose til mikrobølgeovn kan bruges til at sterilisere flasker, brystpumper og andre babyprodukter på bare 90 sekunder*

Dræber 99,9 %** af alle bakterier

Dræber 99,9 %** af alle bakterier

Hver dampsteriliseringspose til mikrobølgeovn dræber beviseligt 99,9 % af alle bakterier.

Afkrydsningsfelt til registrering af brug af pose

Afkrydsningsfelt til registrering af brug af pose

Hver pose har et afkrydsningsfelt. Ved at markere afkrydsningsfeltet kan du hurtigt og nemt holde styr på, hvor mange gange hver pose er blevet anvendt.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

23

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

2

28/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Handy for sterilizing when out and about

[Employee of philipsglobal] These steam sterilizer bags are the handiest things in existence for bottle-feeding. I just keep a couple of them in my nappy bag for when I'm out and about, rather than carting around the whole kit and caboodle. Brilliant for when you're visiting relatives with your little ones. I took these with me when I was on a short trip with my family and all I needed to do was give the bottles a short spin in the microwave and I was good to go. The pouches can be used a load of times, meaning that they are good value for money. Brilliant!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF297/05 Microwave steriliser bags

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF297/05 Microwave steriliser bags

17/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product

This product is great especially when im visiting family, i can just use the microwave bags to steralise bottles and dont have to take steriliser if i dont want to.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF297/05 Microwave steriliser bags

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF297/05 Microwave steriliser bags

16/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for moms on the move

Brilliant bit simple way to keep those bottles stored in the most hygienic way. Love it especially when travelling.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF297/05 Microwave steriliser bags

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF297/05 Microwave steriliser bags

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. Ved mikrobølgeovn på >1100 W

  2. Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes og Escherichia coli. Testresultaterne leveres af et uafhængigt testlaboratorium.

  3. Enten den gamle eller den nye papirbaserede emballage kan modtages i overgangsperioden