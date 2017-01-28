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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Sterilisering på farten
Dræber 99,9 % af skadelige bakterier
Nem at anvende
5 poser til 100 cyklusser
Hver genanvendelige dampsteriliseringspose til mikrobølgeovn kan bruges til at sterilisere flasker, brystpumper og andre babyprodukter på bare 90 sekunder*
Hver dampsteriliseringspose til mikrobølgeovn dræber beviseligt 99,9 % af alle bakterier.
Hver pose har et afkrydsningsfelt. Ved at markere afkrydsningsfeltet kan du hurtigt og nemt holde styr på, hvor mange gange hver pose er blevet anvendt.
4.5
ud af 5
23
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
Lalalynda
28/01/2017
United Kingdom
Handy for sterilizing when out and about
[Employee of philipsglobal] These steam sterilizer bags are the handiest things in existence for bottle-feeding. I just keep a couple of them in my nappy bag for when I'm out and about, rather than carting around the whole kit and caboodle. Brilliant for when you're visiting relatives with your little ones. I took these with me when I was on a short trip with my family and all I needed to do was give the bottles a short spin in the microwave and I was good to go. The pouches can be used a load of times, meaning that they are good value for money. Brilliant!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF297/05 Microwave steriliser bags
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF297/05 Microwave steriliser bags
Wasim
17/01/2017
United Kingdom
Great product
This product is great especially when im visiting family, i can just use the microwave bags to steralise bottles and dont have to take steriliser if i dont want to.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF297/05 Microwave steriliser bags
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF297/05 Microwave steriliser bags
Sabz
16/01/2017
United Kingdom
Great for moms on the move
Brilliant bit simple way to keep those bottles stored in the most hygienic way. Love it especially when travelling.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF297/05 Microwave steriliser bags
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF297/05 Microwave steriliser bags
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
Ved mikrobølgeovn på >1100 W
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes og Escherichia coli. Testresultaterne leveres af et uafhængigt testlaboratorium.
Enten den gamle eller den nye papirbaserede emballage kan modtages i overgangsperioden