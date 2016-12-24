Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Brystpumpen har et unikt design, så mælken løber direkte fra dit bryst ned i flasken, selv når du sidder ret op i stolen. Det betyder, at du kan sidde mere behageligt under udmalkning: Du behøver ikke læne dig forover for at sikre, at al mælken ender i flasken. Når du sidder behageligt og afslappet under udmalkning, løber din mælk helt naturligt nemmere til.
Vores massagepude har fået en ny, blød og fløjlsagtig struktur, der giver en varm fornemmelse på huden for komfortabel, skånsom stimulering af mælketilstrømningen. Puden er designet til forsigtigt at efterligne barnets sutterytme og hjælpe med at stimulere tilstrømningen.
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Mellejess
24/12/2016
France
Petit et pratique
Acheter d occass il y a moins de 1 mois il est petit, pratique et facile d utilisation ...Plusieurs bib avent s adate dessus ....Même mon fils de 3 ans m aide a tirer mon lait pour sa petite soeur pour dire
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF330/11 Tire-lait manuel Natural
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF330/11 Tire-lait manuel Natural