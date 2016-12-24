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  • Foto med produktoplysninger
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Udgået

Philips AventSCF330/11 Comfort Manual breast pump

SCF330/11

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Se alle fordele
Mere behagelig stilling ved udmalkning på grund af det unikke design

Mere behagelig stilling ved udmalkning på grund af det unikke design

Brystpumpen har et unikt design, så mælken løber direkte fra dit bryst ned i flasken, selv når du sidder ret op i stolen. Det betyder, at du kan sidde mere behageligt under udmalkning: Du behøver ikke læne dig forover for at sikre, at al mælken ender i flasken. Når du sidder behageligt og afslappet under udmalkning, løber din mælk helt naturligt nemmere til.

Blød massagepude med varm fornemmelse

Blød massagepude med varm fornemmelse

Vores massagepude har fået en ny, blød og fløjlsagtig struktur, der giver en varm fornemmelse på huden for komfortabel, skånsom stimulering af mælketilstrømningen. Puden er designet til forsigtigt at efterligne barnets sutterytme og hjælpe med at stimulere tilstrømningen.

Med vores Natural-flaske og -sut, så barnet får naturligt fat

Med vores Natural-flaske og -sut, så barnet får naturligt fat

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

24/12/2016

France

France

Petit et pratique

Acheter d occass il y a moins de 1 mois il est petit, pratique et facile d utilisation ...Plusieurs bib avent s adate dessus ....Même mon fils de 3 ans m aide a tirer mon lait pour sa petite soeur pour dire

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF330/11 Tire-lait manuel Natural

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF330/11 Tire-lait manuel Natural

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